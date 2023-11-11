رينو تطرح ((تاليانت)) بمصر بسعر يصل إلى 890 ألف جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات ((EIM))، وكيل علامة رينو فى مصر، طرح السيارة (( تاليانت)) بسعر 810 آلاف جنيه للفئة الأولى“Evolution”، والفئة الثانية“Techno” بسعر 890 ألف جنيه.

وتأتى السيارة ((رينو تاليانت)) المنتمية لفئة السيارات السيدان، بمحرك تربو أداء سعة 1.0 لتر تیربو یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكى CVT ، كما يصل طول السيارة إلى 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، وخلوص أرضى 161 مم، وقاعدة عجلات 2649 مم، مع مساحة للشنطة 528 لتر لتضمن مساحة تخزينية مناسبة أكثر للعائلات.

وجاءت مواصفات الأمان بالسيارة ((رينو تاليانت)) لتشمل 4 وسائد ھوائیة، برنامج الثبات الإلكترونى للسيارة ESP ، نظام مانع إنغلاق الفرامل ABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونى EBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام تحذير عند إنخفاض ضغط الإطارات.

كما يتوفر بالسيارة إضاءة نھاریة من الـ LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رینو الذكي)، تكييف هواء اوتوماتيك، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة، شاشة بقياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

يذكر أن الشركة، هى وكيل علامة رينو الفرنسية فى السوق المصرى لمدة 45 عاماً، وأصدرت العديد من سيارات رينو فى مصر، وكان آخرها السيارة رينو أوسترال، والتى تم إطلاقها منذ 3 أشهر فى السوق المصرى، ولأول مرة يتم تسليم أول ثلاث دفعات بالكامل للحاجزين قبل الموزعين.