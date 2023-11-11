رينو تطرح ((تاليانت)) بمصر بسعر يصل إلى 890 ألف جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات ((EIM))، وكيل علامة رينو فى مصر، طرح السيارة (( تاليانت)) بسعر 810 آلاف جنيه للفئة الأولى“Evolution”، والفئة الثانية“Techno” بسعر 890 ألف جنيه.
وتأتى السيارة ((رينو تاليانت)) المنتمية لفئة السيارات السيدان، بمحرك تربو أداء سعة 1.0 لتر تیربو یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكى CVT ، كما يصل طول السيارة إلى 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، وخلوص أرضى 161 مم، وقاعدة عجلات 2649 مم، مع مساحة للشنطة 528 لتر لتضمن مساحة تخزينية مناسبة أكثر للعائلات.
وجاءت مواصفات الأمان بالسيارة ((رينو تاليانت)) لتشمل 4 وسائد ھوائیة، برنامج الثبات الإلكترونى للسيارة ESP ، نظام مانع إنغلاق الفرامل ABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونى EBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام تحذير عند إنخفاض ضغط الإطارات.
كما يتوفر بالسيارة إضاءة نھاریة من الـ LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رینو الذكي)، تكييف هواء اوتوماتيك، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة، شاشة بقياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.
يذكر أن الشركة، هى وكيل علامة رينو الفرنسية فى السوق المصرى لمدة 45 عاماً، وأصدرت العديد من سيارات رينو فى مصر، وكان آخرها السيارة رينو أوسترال، والتى تم إطلاقها منذ 3 أشهر فى السوق المصرى، ولأول مرة يتم تسليم أول ثلاث دفعات بالكامل للحاجزين قبل الموزعين.
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