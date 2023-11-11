الأنفاق تطرح مناقصة لتوريد 15 وحدة توليد كهربائية للخط الثالث للمترو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت الهيئة القومية للأنفاق مناقصة عامة لتنفيذ أعمال توريد وتركيب 15 وحدة توليد كهربائية بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.
ووفقا لطلبات الهيئة تصل قدرة تلك الوحدات إلى 250 كيلو فولت أمبير، وذلك للتغذية الاحتياطية للأحمال الهامة لمحطات الركاب للمرحلة الثالثة، والتى تعمل أوتوماتيكيا فى حالة انقطاع التيار بمحطة الضغط المنخفض.
وحددت الهيئة يوم 20 نوفمبر الجارى موعدا لفتح المظاريف، على أن يؤدى صاحب العطاء المقبول للهيئة خلال 10 أيام من اليوم التالى لإخطاره بقبول العطاء، التأمين النهائى بقيمة 5% من إجمالى قيمة العقد.
يذكر أن وزارة النقل أطلقت خلال الأسبوع الماضى، أعمال التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتى تخدم أهالى منطقة إمبابة والبوهى والقومية شمالا، ومنطقة السودان وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة جنوبا، وذلك خلال افتتاح الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.
وتشمل أعمال المرحلة الثالثة“أ” على (4) محطات نفقية منها محطة ناصر التبادلية مع الخط الأول لمترو الأنفاق وهى“ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات”.
ويمتد الخط الثالث من إمبابة والمهندسين ماراً أسفل النيل وصولا للمحطة التبادلية عدلى منصور، وهو أول محور عرضى يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، ويحقق الخط الترابط مع وسائل النقل المختلفة من خلال محطة ناصر، والتى تحقق الربط مع الخط الأول، ومحطتى العتبة وجامعة القاهرة واللتان تحققان الربط مع الخط الثانى، ومحطة عدلى منصور والتى تحقق الربط مع القطار الكهربائى“السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية”، ومحطة وادى النيل والتى تحقق تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل، ومحطة الاستاد، والتى سيتبادل الخدمة بها مع مونوريل شرق النيل، ويبلغ طول الخط الثالث 41.2 كم بعدد 34 محطة.
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