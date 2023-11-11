الأنفاق تطرح مناقصة لتوريد 15 وحدة توليد كهربائية للخط الثالث للمترو

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت الهيئة القومية للأنفاق مناقصة عامة لتنفيذ أعمال توريد وتركيب 15 وحدة توليد كهربائية بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

ووفقا لطلبات الهيئة تصل قدرة تلك الوحدات إلى 250 كيلو فولت أمبير، وذلك للتغذية الاحتياطية للأحمال الهامة لمحطات الركاب للمرحلة الثالثة، والتى تعمل أوتوماتيكيا فى حالة انقطاع التيار بمحطة الضغط المنخفض.

وحددت الهيئة يوم 20 نوفمبر الجارى موعدا لفتح المظاريف، على أن يؤدى صاحب العطاء المقبول للهيئة خلال 10 أيام من اليوم التالى لإخطاره بقبول العطاء، التأمين النهائى بقيمة 5% من إجمالى قيمة العقد.

يذكر أن وزارة النقل أطلقت خلال الأسبوع الماضى، أعمال التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتى تخدم أهالى منطقة إمبابة والبوهى والقومية شمالا، ومنطقة السودان وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة جنوبا، وذلك خلال افتتاح الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.

وتشمل أعمال المرحلة الثالثة“أ” على (4) محطات نفقية منها محطة ناصر التبادلية مع الخط الأول لمترو الأنفاق وهى“ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات”.

ويمتد الخط الثالث من إمبابة والمهندسين ماراً أسفل النيل وصولا للمحطة التبادلية عدلى منصور، وهو أول محور عرضى يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، ويحقق الخط الترابط مع وسائل النقل المختلفة من خلال محطة ناصر، والتى تحقق الربط مع الخط الأول، ومحطتى العتبة وجامعة القاهرة واللتان تحققان الربط مع الخط الثانى، ومحطة عدلى منصور والتى تحقق الربط مع القطار الكهربائى“السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية”، ومحطة وادى النيل والتى تحقق تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل، ومحطة الاستاد، والتى سيتبادل الخدمة بها مع مونوريل شرق النيل، ويبلغ طول الخط الثالث 41.2 كم بعدد 34 محطة.