انتهاء التصحيح الهابط يدفع البورصة لقمم تاريخية فى الأسبوع الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصطفى: جنى أرباح متوقع عند مستوى 25 ألف نقطة للمؤشر الرئيسي
توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يكون ارتفاع قيم التداولات الذى تزامن مع صعود قوى لمؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضى، إشارة لانتهاء عمليات التصحيح الهابط، التى أثرت على السوق منذ نهاية تداولات شهر أكتوبر الماضى، على أن يكون أقرب مستوى لجنى الأرباح فى أسهم المؤشر الرئيسى، عند مستوى 25 ألف نقطة.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 7.39% إلى 24312 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 5.58% إلى مستوى 4658 نقطة.
وسجل مؤشر EGX30 capped نموًا بنحو 5.78% إلى مستوى 29341 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 4.98% الى مستوى 6908 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 4.62% إلى مستوى 4054 نقطة.
توقع أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ للوساطة المالية أن يستمر صعود السوق خلال الأسبوع الجارى، على أن يشهد المؤشر الرئيسى موجة جنى أرباح مع الاقتراب من مستوى 25 ألف نقطة.
أوضح أن أفضل القطاعات فى الفترة القادمة، هى كل من العقارات وبعض أسهم قطاع البتروكيماويات العاملة بصناعة الأسمدة والنترات.
ذكر أن منطقة الدعم الحالية للمؤشر الرئيسى أصبحت عند مستوى 23500 نقطة بعد أن أنهى الأسبوع أعلى 24 ألف نقطة، صاعدًا 7% على أساس أسبوعى، ما يؤكد إنتهاء الحركة التصحيحية الهابطة، مع ارتفاع قيم التداولات مقارنة بالأسبوع السابق له. عيد: مشتريات المؤسسات ستعزز استمرار الصعود فى الجلسات المقبلة
ونصح المستثمرين متوسطى الأجل بالتعامل بالحفاظ على الأرباح، أما قصيرى الأجل فعليهم اختيار الأسهم ذات الملاءة المالية مع الوضع فى الاعتبار الارتفاع الواضح لنسب المخاطر بالسوق وتفعيل نقطة وقف الخسارة بشكل فورى.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 214.9 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 6.8 مليار سهم، بتنفيذ 643 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 172.6 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.2 مليار ورقة منفذة على 624 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 6.32% إلى مستوى 1.63 تريليون جنيه.
رجح حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن يتماسك المؤشر الرئيسى خلال تعاملات الأسبوع الجارى أعلى مستوى الدعم الرئيسى الحالى 24000 نقطة، على أن يدفعه ذلك لتحقيق مستويات تاريخية جديدة مدعومًا باستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وخاصة بالأسهم القيادية.
وأوضح أن المؤشر السبعينى إذا استقر أعلى مستوى 4600 نقطة، سيختبر مستوى 4660 نقطة، مدعومًا بنشاط السيولة بالأسهم المكونة له، وإتجاه العملاء نحو المتاجرة السريعة مرة أخرى.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.3% والعرب على 7.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 881.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 132.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد مثلت تعاملات المصريين 85.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.5% وسجل العرب 7.7% وقد سجل الأجانب صافى بيع بنحو 5.79 مليون جنيه وسجل العرب صافى شراء بنحو 3.2 مليون جنيه وذلك على الاسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
MENAFN11112023000202011048ID1107411525