انتهاء التصحيح الهابط يدفع البورصة لقمم تاريخية فى الأسبوع الجارى

توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يكون ارتفاع قيم التداولات الذى تزامن مع صعود قوى لمؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضى، إشارة لانتهاء عمليات التصحيح الهابط، التى أثرت على السوق منذ نهاية تداولات شهر أكتوبر الماضى، على أن يكون أقرب مستوى لجنى الأرباح فى أسهم المؤشر الرئيسى، عند مستوى 25 ألف نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 7.39% إلى 24312 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 5.58% إلى مستوى 4658 نقطة.

وسجل مؤشر EGX30 capped نموًا بنحو 5.78% إلى مستوى 29341 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 4.98% الى مستوى 6908 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 4.62% إلى مستوى 4054 نقطة.

توقع أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ للوساطة المالية أن يستمر صعود السوق خلال الأسبوع الجارى، على أن يشهد المؤشر الرئيسى موجة جنى أرباح مع الاقتراب من مستوى 25 ألف نقطة.

أوضح أن أفضل القطاعات فى الفترة القادمة، هى كل من العقارات وبعض أسهم قطاع البتروكيماويات العاملة بصناعة الأسمدة والنترات.

ذكر أن منطقة الدعم الحالية للمؤشر الرئيسى أصبحت عند مستوى 23500 نقطة بعد أن أنهى الأسبوع أعلى 24 ألف نقطة، صاعدًا 7% على أساس أسبوعى، ما يؤكد إنتهاء الحركة التصحيحية الهابطة، مع ارتفاع قيم التداولات مقارنة بالأسبوع السابق له.

ونصح المستثمرين متوسطى الأجل بالتعامل بالحفاظ على الأرباح، أما قصيرى الأجل فعليهم اختيار الأسهم ذات الملاءة المالية مع الوضع فى الاعتبار الارتفاع الواضح لنسب المخاطر بالسوق وتفعيل نقطة وقف الخسارة بشكل فورى.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 214.9 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 6.8 مليار سهم، بتنفيذ 643 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 172.6 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.2 مليار ورقة منفذة على 624 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 6.32% إلى مستوى 1.63 تريليون جنيه.

رجح حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن يتماسك المؤشر الرئيسى خلال تعاملات الأسبوع الجارى أعلى مستوى الدعم الرئيسى الحالى 24000 نقطة، على أن يدفعه ذلك لتحقيق مستويات تاريخية جديدة مدعومًا باستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وخاصة بالأسهم القيادية.

وأوضح أن المؤشر السبعينى إذا استقر أعلى مستوى 4600 نقطة، سيختبر مستوى 4660 نقطة، مدعومًا بنشاط السيولة بالأسهم المكونة له، وإتجاه العملاء نحو المتاجرة السريعة مرة أخرى.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.3% والعرب على 7.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 881.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 132.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد مثلت تعاملات المصريين 85.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.5% وسجل العرب 7.7% وقد سجل الأجانب صافى بيع بنحو 5.79 مليون جنيه وسجل العرب صافى شراء بنحو 3.2 مليون جنيه وذلك على الاسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.