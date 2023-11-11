جولدمان ساكس: قوة الاقتصاد الأميركي ستخفف من انخفاض الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) من المتوقع أن تصبح التوقعات أكثر قتامة بالنسبة للدولار في عام 2024، ولكن اقتصاد الولايات المتحدة القوي والعائدات المرتفعة، قد يدعمان تقييم العملة، وفقاً لخبراء استراتيجيين من مجموعة“جولدمان ساكس” بقيادة كاماكشيا تريفيدي.

لا يزال الدولار مرتفعاً بنحو 1.6% هذا العام، بعد تراجعه عن أعلى مستوياته لعام 2023 الذي سجله الشهر الماضي.

وهو في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية ثالثة على التوالي، مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اعتزامه إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة إضافية في مسعى لترويض التضخم.

وكتب الاستراتيجيون في توقعات سنوية للعملة نُشرت يوم الجمعة:“لا تزال قيمة الدولار عالية، ونتوقع أن يعود الاقتصاد العالمي إلى توازن أفضل خلال العام المقبل، وهو ما يجب أن يؤثر على الدولار بمرور الوقت”.

ومع ذلك، فإن وجهة نظر المؤسسة التي يختلف رأيها عن الإجماع بشأن النمو في الولايات المتحدة، إن“العوائد المرتفعة يجب أن توفر حاجزاً عالياً يجب تجاوزه، من أجل توقعات العائد الإجمالي”، كما كتبوا.

فبدلاً من الانخفاض الحاد في قيمة الدولار كما حدث بعد التوقيع على اتفاقية بلازا في الثمانينيات (اتفاقية بين حكومات فرنسا، وألمانيا الغربية، واليابان، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، لخفض قيمة الدولار أمام الين الياباني والمارك الألماني من خلال التدخل في أسواق صرف العملات)، يتوقع الخبراء تراجعاً أقل عمقاً.

وأضافوا أن المخاطر التي تهدد وجهة نظرهم“تميل نحو دولار أقوى لفترة أطول، إذا تبين أن الاقتصادات الأخرى غير قادرة على التعامل مع مستوى القيود المطلوبة من الولايات المتحدة”.

توقع خبراء“غولدمان ساكس” أيضاً مساراً صعباً لليورو، للارتفاع إلى 1.10 دولار خلال العام المقبل، من نحو 1.07 دولار الآن، مدعوماً بتعافي النمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2024 مع تلاشي صدمة ارتفاع أسعار الطاقة.

وتشمل المخاطر الرئيسية ضعف النمو الذي يؤثر على الائتمان السيادي، بالإضافة إلى الصدمات الإضافية في أسعار الطاقة.

أما الين، فإن السوق“تشعر بخيبة أمل” إزاء تقدم اليابان نحو سياسة التشديد المالي. ويتوقع“غولدمان ساكس” أن ينخفض ​​سعر صرف الين إلى 155 يناً للدولار خلال الأشهر الستة المقبلة، من نحو 152 حالياً، مشيراً إلى أنه“من الصعب على الين محاربة الاقتصاد الكلي”.

بالنسبة للجنيه الإسترليني، هناك المزيد من الضغط على المدى القريب نظراً لحساسيته أمام أسعار الفائدة الحقيقية.

وكتب الخبراء أن الاتجاه الصعودي سيظل محدوداً على الأرجح، طالما ظل بنك إنجلترا من أكثر البنوك تردداً في استئناف رفع أسعار الفائدة، وتوقعوا وصول سعر الجنيه إلى 1.18 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من 1.22 دولار الآن.

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