أفريكسم بنك يوقع 9 اتفاقيات لتوفير تمويلات لخمس دول إفريقية بقيمة 654.4 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وقع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد“أفريكسم بنك” تسع اتفاقيات تمويل مع البنوك والمؤسسات الإفريقية المختلفة تقدر بنحو652.4 مليون دولار على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من معرض التجارة البينية الأفريقية IATF 2023.

وتضمنت الاتفاقيات قروض ومذكرات تفاهم، كان أولها التعاون مع دولة مالاوي لتوفير تمويل دون أي ضمانات بـ10 ملايين دولار لشراء المنتجات الكيماوية والأسمدة بما يدعم القطاع الزراعي خلال الموسم 2023 /2024.

وتضمن الاتفاق الثاني إتاحة تمويل بـ 114 مليون يورو، بما يعادل 150.65 مليون دولار مع مجموعة فيزيتا جروب بنجيريا وتمويل بـ113 مليون يورو بما يعادل 120.73 مليون دولار لتشجيع الاستثمار داخل القارة الإفريقية لصالح المجموعة.

وتم توقيع اتفاقية بقيمة 105 ملايين دولار مع موزمبيق في قطاع التنمية، و اتفاق بقيمة 75 مليون دولار مع شركة ليليم جولد المتخصصة في التعدين والثروة المعدنية في بوركينافاسو، حيث يستهدف الاتفاق استخراج المعادن وتطوير الأعمال في الدولة ما ينعكس على قطاع التعدين هناك.

ووقع البنك مذكرة تفاهم في مجال التدريب مع إحدى الجامعات النيجيرية، والتي تتضمن بناء القدرات في مجال البحوث العلمية علي مستوي القارة الإفريقية.

ووقع البنك أيضا اتفاقا بقيمة 55 مليون دولا لتمويل التجارة بالتعاون مع بنك كريدي بروندا بغرض إتاحة التمويل الميسر لشراء المواد البترولية لدولة بوروندي لدعم القطاع التصنيعي بما ينعكس على حركة الصادرات بالدولة.

كما قام البنك بتوقيع اتفاق بقرض بقيمة 40 مليون دولار لتمويل دعم الصادرات ببنك الائتمان في بوجمبورا ببوروندي، حيث يستهدف الاتفاق تقديم التمويل لدعم الصادرات المحلية والمصدرين أيضا.

وتم توقيع اتفاق بقرض لتمويل تطوير منجم الحديد بقيمة 96 مليون دولار بالكونغو، مما يساعد على زيادة الإنتاج.

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