هل تستطيع الشركات الأمريكية التعامل مع حزمة الديون الهائلة؟

MENAFN - Al-Borsa News) ربما ينمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع بكثير من توقعات المتشائمين.. لكن الشركات لاتزال نشطة بالنسبة إلى محاميي الإفلاس، إذ يقول توماس لوريا، الرئيس العالمي لإعادة الهيكلة بشركة“وايت آند كايس”، إن“الأمور تسارعت حقًا”، كما أن فريق“وايت آند كايس” في طريقه لتحقيق إيرادات قياسية خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه تبحث صناديق التحوط عن الفرص القادمة، وتضطر الشركات لإجراء إعادة هيكلة مالية قد تدفعها لبيع ديونها بأقل بكثير من قيمتها الاسمية. ويمكن لمشتري هذا الدين تحقيق مكاسب كبيرة إذا استمرت الشركة في التعافي.

يعد هذا النشاط علامة على أن حقبة جديدة من تكاليف الاقتراض المرتفعة بدأت تضر الشركات الأمريكية، التي يبلغ إجمالي قروضها الآن 13 تريليون دولار، وأصبح يتعين على الشركات التي اعتادت على الديون الرخيصة خلال أكثر من عقد من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أن تتكيف الآن مع عالم تزداد فيه تكلفة الاقتراض.

منذ مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من صفر إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، وحذا حذوه البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وغيرهما.

ورغم أن أسعار الفائدة التي أبقي عليها الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا كما هي في اجتماعاتهما الأخيرة تشير إلى أن دورة أسعار الفائدة ربما تكون قد بلغت ذروتها، يتوقع كثيرون أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة.

إذا كانت هذه هي الحال، فستحتاج مزيدًا من الشركات إما إلى سداد قروضها أو إعادة تمويلها بتكلفة أعلى بكثير، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

إضافة إلى رفع تكاليف التمويل، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يضعف أيضًا القدرة الشرائية للمستهلكين.

وبدأ المستثمرون يشعرون بالقلق من أن هذه الضربة المزدوجة قد تثير موجة تخلف عن سداد الديون، ما قد يؤدي إلى مزيد من فشل الشركات وفقدان الوظائف.

تقول وكالة“موديز” للتصنيف الائتماني إن“معدلات التعثر في السداد العالمية على الديون مرتفعة المخاطر وصلت إلى 4.5% خلال العام حتى سبتمبر، أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 4.1%”.

في الولايات المتحدة، ارتفع معدل التعثر إلى 4.9%، وتتوقع“موديز” أن يبلغ المعدل ذروته هناك عند 5.4% بحلول يناير، لكن إذا ساءت الظروف فقد يرتفع إلى 14%.

يقول المشاركون في السوق إن حالات التعثر في السداد حتى الآن كانت مدفوعة في المقام الأول بقضايا خاصة بالأعمال والصناعة.

في إشارة محتملة إلى مزيد من حالات التعثر عن السداد في المستقبل، ارتفعت قائمة وكالة موديز“بي 3 إن السلبية والأدنى”، وهي قائمة مراقبة الديون المتعثرة، إلى 240 شركة خلال الربع الثالث من العام، من 177 شركة قبل عام.

واستجابت الشركات لارتفاع تكاليف الاقتراض عبر تمديد مواعيد استحقاق ديونها وتقديم ضمانات إضافية مقابل أسعار فائدة أقل، أو الاستفادة من مصادر جديدة للاقتراض، مثل سوق الديون الخاصة.

أما تلك التي واجهت المتاعب، فقد لجأت إلى حلول أخرى غير الإفلاس التقليدي في محاولة لشراء مزيد من الوقت لإعادة الهيكلة، لكن فترة ممتدة من تراجع الطلب وارتفاع تكاليف التمويل قد تثير مشكلات بالنسبة للكثيرين.

يقول كبير الاقتصاديين في شركة أبولو الاستثمارية، تورستن سلوك، إن“أسعار الفائدة ببساطة تضر بالشركات بشكل كبير، ولها تداعيات أكبر، والشركات عالية الاستدانة ستكون أكثر عرضة للخطر”.

إذا لم تكن الضغوط على المقترضين من الشركات مرتفعة كفاية، فإن العائد على سندات الحكومة الأمريكية لأجل 10 أعوام تجاوز في الشهر الماضي 5% لأول مرة منذ 2007.

كما يتجاوز متوسط تكاليف التمويل للسوق البالغة قيمتها 8.6 تريليون دولار في سندات الشركات عالية الجودة، والمعروفة بدرجتها الاستثمارية، يتجاوز الآن 6%، حسب بيانات بنك أوف أمريكا.

ورغم أن هذا يمثل 3 أضعاف أدنى مستوياتها التي كانت أقل من 2% في أواخر 2020، إلا أن المشاركين في السوق متفائلون نسبيًا بشأن صحة هذه الشركات عالية الجودة.

ثمة قلق أكثر بشأن المقترضين ذوي الجدارة الائتمانية الأقل في السوق غير الاستثمارية البالغ قيمتها 1.3 تريليون دولار، والتي غالبا ما تسمى“غير المرغوب فيها” أو“ذات العائد المرتفع”، ويبلغ متوسط أسعار الفائدة على السندات الآن 9.4%، أي أكثر من ضعف أدنى مستوياتها في أواخر 2021.

يذكر أن الصورة مشابهة في أوروبا.

تقول لوريا، من“وايت آند كيس”:“عندما تكون أسعار الفائدة 1% أو 2%، يمكنك تحمل ديون أكثر، ويمكنك تحمل خدمة الدين، لكن عندما ترتفع إلى 5% و6% و7% و8% و9% و10%، تصبح الأمور أكثر صعوبة”.

لا شك أن عوائد السندات في تلك الحدود مشجعة للمستثمرين بعد أعوام من العوائد الضئيلة، لكنها تشكل عبئًا على الشركات الصغيرة بشكل خاص، فقد أظهر استطلاع أجراه الاتحاد الوطني للشركات المستقلة أن الشركات الصغيرة الأمريكية كانت تدفع فائدة 10% تقريبًا على القروض قصيرة الأجل خلال سبتمبر، ارتفاعًا من أدنى مستوياتها البالغة 4.1% في منتصف 2020.

في الوقت نفسه، أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى وقف معظم أنشطة الاستحواذ المدعومة بالديون وجعلت إعادة تمويل القروض الحالية أكثر صعوبة.

كما تتحمل الشركات دون الدرجة الاستثمارية مزيدًا من المخاطر الائتمانية، وهو ما ينعكس في ارتفاع تكاليف الفائدة على ديونها، ولديها نحو 570 مليار دولار من السندات المستحقة في الخمسة أعوام المقبلة.

نمت القروض ذات الاستدانة بسرعة خلال عصر الأموال الرخيصة لتصبح الدعامة الأساسية للمقترضين الخطرين وعمليات الاستحواذ الممولة بالديون، فقيمة سوق القروض الأمريكية ذات الاستدانة تبلغ الآن 1.4 تريليون دولار، وهي أكثر قليلاً من سوق السندات مرتفعة العائد، وتمثل جزءًا كبيرًا من الديون غير الاستثمارية التي يحل موعد استحقاقها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

لكن مع تشديد الاحتياطي الفيدرالي، شعر مصدرو القروض بالألم الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض بسرعة أكبر بكثير من نظرائهم في سوق السندات ذات الفائدة الثابتة، وبدأت إشارات التحذير تظهر بالفعل حول قدرة المصدرين على خدمة ديونهم.

وانخفضت تغطية الفوائد النقدية على القروض الصادرة حديثًا إلى 3.16 ضعف بحلول نهاية الربع الثالث، وهو أدنى مستوى لها منذ 2007، مقارنة بالأعوام الكاملة السابقة.

كما انخفضت تغطية الفائدة للقروض الحالية، ما يشير إلى أن الأرباح لا تنمو بسرعة كافية لمواكبة ارتفاع تكاليف الاقتراض، حسب بيانات شركة“بيتش بوك”.

تُشترى القروض ذات الاستدانة في الأغلب عبر ما يسمى بالتزامات القروض المضمونة، التي تجمع القروض وبيعها كمنتجات استثمارية تتنوع تصنيفاتها الائتمانية، لكن لا يمكنها الاحتفاظ بمبالغ ضخمة من الديون شديدة الخطورة، مثل تلك التي تحمل تصنيف“سي.سي.سي” أو ما دونه.

يتوقع المستثمرون والمحللون أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، إلى كشف الشركات التي تم إخفاء نقاط ضعفها الأساسية من خلال سهولة الوصول إلى الأموال الرخيصة.

يقول لوريا:“إننا نرى عددًا لا بأس به من الشركات ذات ميزانيات عمومية مثقلة بالديون بشكل كبير للغاية، والتي تشعر بالقلق، وأطرافها المقابلة قلقة كذلك، بشأن قدرتها على إعادة تمويل هذا الدين عند استحقاقه”.

يدفع المقترضون الأكثر خطورة، أولئك الحاصلون على تصنيف“سي.سي.سي” وما دونه، في سوق السندات مرتفعة العائد بالفعل 10 نقاط مئوية كاملة أكثر من السندات الحكومية ذات الاستحقاق المشابه، أي أكثر من ضعفي متوسط الفارق لجميع السندات مرتفعة العائد الذي يزيد قليلاً على 4 نقاط.

استفاد كثير من أمناء الصناديق في الشركات من الأموال الرخيصة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة لتأجيل آجال استحقاق الديون، ما أعطى مجالاً للتنفس لبيئات تمويل أكثر صرامة.

خلال 2021، مع بدء تغير المزاج بشأن أسعار الفائدة، كان هناك جنون من الاقتراض لفترات مدتها 7 أعوام، مما أدى إلى ارتفاع حجم الديون المستحقة إلى الذروة، رغم أنها سترتفع كل عام حتى ذلك الحين.

وفي سوق القروض، فإن الاتجاه نحو إعادة تمويل عدة شرائح من الدين في اتفاقية واحدة عندما يحين موعد استحقاق الشريحة الأولى قد يعني تأجيل آجال الاستحقاق وزيادة مخاطر إعادة التمويل، حسب“موديز”.

ويتفق المشاركون في السوق على أن شركات كثيرة ستنجو من ظروف الائتمان الأكثر صرامة، وهو شعور ينعكس في العلاوة التي يدفعها المقترضون ذوو العائد المرتفع في الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بنظرائهم الحكوميين، وما يسمى بالفارق، أضيق مما كان عليه في بداية العام الحالي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

كما أظهرت الشركات التي تواجه إعادة التمويل بالفعل قدرًا كبيرًا من الدهاء في تخفيف تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، وقد تعهد بعض مصدري السندات مرتفعة العائد بضمانات، ما يمنح المقرضين أمانًا معززًا على أصولهم أو تدفقاتهم النقدية مقابل انخفاض تكاليف الاقتراض.

وحاول أولئك الذين اقترضوا بأسعار فائدة منخفضة تأجيل المواعيد النهائية للسداد إلى المستقبل.

ويقول رئيس تحليلات أداء التصنيفات في وكالة“ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز”، نيك كريمر:“كان لدينا كثير من التعديلات والتمديدات في سبتمبر في سوق القروض، لكن ليس بالضرورة كثيرًا من حالات التخلف عن السداد”.















































