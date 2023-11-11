أستراليا تعمل مع موانئ دبي لإعادة العمليات بعد هجوم إلكتروني

MENAFN - Al-Borsa News) تحقق السلطات في أستراليا في هجوم إلكتروني“ذي أهمية وطنية”، أدى إلى إغلاق العديد من الموانئ التي تديرها“موانئ دبي العالمية أستراليا” (DP World Australia)، وحذّرت من أن التوقف عن العمل قد يستمر أياماً، ويؤثر على الشحنات التجارية.

الحكومة عقدت اجتماع أزمة اليوم السبت، لتنسيق ردها على الهجوم الإلكتروني الذي اكتُشف أمس الجمعة، ودفع“موانئ دبي العالمية” إلى تقييد الوصول إلى أربعة من أكبر الموانئ الأسترالية.

وقال منسق الأمن السيبراني الوطني دارين غولدي، إن الوكالات ستجتمع مرة أخرى الأحد، وستعمل مع الشركة لاستئناف العمليات.

وأضاف على شبكة التواصل الاجتماعي“إكس”:“أولويتنا هي مساعدة موانئ دبي العالمية أستراليا على حل هذا الإشكال، حتى تكون في وضع يسمح لها باستعادة الوصول إلى الموانئ التي تعمل بها في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف أنه“من المرجح أن يستمر هذا التعطل عدة أيام، وسيؤثر على حركة البضائع الداخلة إلى البلاد والخارجة منها”.

وقالت“موانئ دبي العالمية” إنها اكتشفت“اختراقاً” لنظامها أمس الجمعة، وقطعت الاتصال بالإنترنت على الفور، حسبما ذكرت مجلة“أستراليا فايننشال ريفيو” ( Australian Financial Review) نقلاً عن بيان للشركة.

وتابعت الشركة أنه في حين أوقف ذلك الإجراء الوصول غير المصرح به إلى شبكتها، فقد أدى أيضاً إلى“توقف عمل الأنظمة الرئيسية التي تدعم العمليات في موانئها الأسترالية بشكل طبيعي”.

ويهدد إغلاق الموانئ في سيدني وملبورن وبريزبن وفريمانتل بعرقلة سلاسل التوريد، التي لم تتعاف بشكل كامل بعد من آثار جائحة كورونا.

ويأتي هذا الاضطراب في وقت تعاني فيه عمليات“موانئ دبي العالمية” بالفعل جراء إضراب مستمر ينظمه الاتحاد البحري الأسترالي، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.

ولم ترد الشركة على رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية من“بلومبرغ نيوز” التي تطلب التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.

ونقلت“أستراليان فايننشال ريفيو” عن“موانئ دبي العالمية” القول إن إجراءاتها“ضرورية لاحتواء الواقعة وتقليل التأثير على موظفيها وعملائها ومورديها وأصحاب المصلحة الآخرين”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة تعمل مع السلطات والجهات المعنية لضمان“إمكان إعطاء الأولوية للشحنات الواردة الحساسة واستئنافها”.

قال غولدي إن مركز الأمن السيبراني الأسترالي يعمل مع“موانئ دبي العالمية”، ويقدم المشورة والمساعدة الفنية.

وأضاف أن الاجتماعات التي عُقدت في وقت سابق شاركت فيها آلية التنسيق الوطنية، والوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، بهدف“دراسة الآثار الناجمة عن الحادث السيبراني ومعالجتها”.

تجمع آلية التنسيق الوطنية مختلف الوكالات الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم في أستراليا مع أصحاب المصلحة في الصناعة والقطاع الخاص، للاستجابة للأزمات في البلاد، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وأُنشئت هذه الآلية لمواجهة تأثير جائحة كورونا، وهي الآن جزء من إطار إدارة الأزمات في أستراليا.

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