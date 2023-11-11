داني رودريك يكتب .. القومية الاقتصادية كما ينبغي أن تكون





مع قيادة الولايات المتحدة للعالم، يبدو أن هذا الاخير يدخل عصرًا جديدًا من القومية الاقتصادية، إذ تعطي العديد من البلدان الأولوية لأجنداتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المحلية على التجارة الحرة والتعددية.

وفي حين أن نهج الرئيس جو بايدن أكثر اعتدالاً وانفتاحًا على التعاون الدولي من نهج سلفه دونالد ترامب، فإنه يثير مع ذلك المخاوف بين الليبراليين الاقتصاديين، الذين يرون فيه العودة إلى تدابير الحماية والاكتفاء الذاتي على غرار ما حدث في الثلاثينيات.

لكن“القومية الاقتصادية” هي واحدة من تلك المصطلحات المخيفة التي يستخدمها الليبراليون الاقتصاديون لتشويه سمعة الممارسات التي لا يحبونها، وكما هو الحال مع أي تسمية محملة أيديولوجيًا، فإنها تخفي أكثر مما تكشف.

ففي النهاية، تأتي القومية الاقتصادية في أشكال عديدة مختلفة، بعضها ضار وبعضها مفيد.

علاوة على ذلك، كان بعض المنظرين البارزين للقومية الاقتصادية، مثل ألكسندر هاملتون وفريدريك ليست، من الليبراليين السياسيين.

رغم أن القومية الاقتصادية من الممكن أن تأتي بنتائج عكسية عندما تؤخذ إلى أقصى الحدود، فإن الليبرالية الاقتصادية قد تفعل ذلك أيضًا.

وعندما تُطبق بحكمة أثناء السعي إلى تحقيق أهداف محلية مشروعة، مثل بناء القوة الاقتصادية وتعزيز الشعور بالهدف الوطني، فمن الممكن أن يكون مفيدًا من دون إلحاق الضرر بالضرورة ببلدان أخرى.

تؤطر القومية الاقتصادية، الاقتصاد في المقام الأول من حيث الأمة، مثلما تفعل القومية السياسية مع النظام السياسي، فالاقتصاد موجود في المقام الأول لخدمة الأمة، تمامًا كما تسعى الدولة القومية إلى تحقيق المصلحة الوطنية.

ولا تحتوي أي من الصيغتين على محتوى كبير حتى نبدأ في تحديد معنى“خدمة الأمة” أو“المصلحة الوطنية”.

التركيز على الاقتصاد الوطني قد يكون أمراً حميداً تماماً، كما أنه يتلاءم مع درجات كبيرة من الانفتاح على التجارة والتمويل الدوليين.

ووفقاً للنظرية الاقتصادية التقليدية، فمن مصلحة أي بلد تبني التجارة الحرة، فالحكومة التي تسعى إلى الاكتفاء الذاتي ستتخلى عن فوائد التخصص، وتفوت فرصة الحصول على التكنولوجيات الرائدة، وتفقد القدرة على الوصول إلى رأس المال الأجنبي.

وكما يزعم المؤرخ الاقتصادي مارفن سويسي، فإن القومية الاقتصادية تتأرجح بين دافعين متناقضين إلى حد ما: إغراء تقييد التبادل الاقتصادي مع بلدان أخرى من أجل تعزيز الاستقلال الوطني؛ والرغبة في توسيع الروابط الدولية والاستفادة منها في خدمة النمو الاقتصادي الوطني والتنمية.

في الآونة الأخيرة، لم تتمكن أي دولة من القيام بعمل أفضل في الجمع بين هذه الدوافع من الدول“التنموية” في شرق آسيا.

فقد اعتمدت اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والصين بشكل مذهل، على مزيج من السياسات التي تشجع التكامل الاقتصادي العالمي وتحمي الصناعات الرئيسية بشكل انتقائي.

وقد عملت كل منها على تشكيل مستقبلها الاقتصادي من خلال مجموعة واسعة من السياسات الصناعية- الائتمان الموجه وإعانات الدعم والحواجز الجمركية وغير الجمركية والمحتوى المحلي وغير ذلك من متطلبات المستثمرين الأجانب- والتي ساعدتها على تطوير مجالات جديدة من الكفاءة الاقتصادية.

لم تكن هذه مجرد برامج اقتصادية، فقد كانت مشاريع تجديد وطنية تهدف إلى اللحاق بالغرب.

وكما قالت عالمة السياسة إليزابيث ثوربون من جامعة نيو ساوث ويلز ومؤلفوها المشاركون، فإن صُناع السياسات ذوي العقلية التنموية“ينظرون إلى القدرة التصنيعية المحلية والاستقلال التكنولوجي والقدرة التنافسية التصديرية باعتبارها الأسس الحيوية للشرعية السياسية المحلية والأمن القومي ومكانة دولية وتبني دور مركزي للدولة في تحقيق هذه الأهداف من خلال التدخلات الاستراتيجية في السوق.

لا يستطيع أحد أن ينكر نجاح هذه البلدان، فقد أنقذ نموها الاقتصادي السريع مئات الملايين من البشر من الفقر المدقع، ورفع بعضهم إلى مرتبة الاقتصادات المتقدمة في أقل من جيلين.

ولم تصبح الصين قوة اقتصادية فحسب، بل أصبحت المنافس الجيوسياسي الرئيسي للغرب.

قوبل الصعود الدراماتيكي لكل دولة باتهامات بأنها لم تكن منفتحة بالقدر الكافي، ولم توفر القدر الكافي من القدرة على الوصول إلى الأسواق.

وكثيراً ما كانت إعانات الدعم الحكومية واسعة النطاق- للصلب والسيارات والخلايا الشمسية وما إلى ذلك- تعمل على تقويض المواقف التنافسية للشركات الأجنبية وتثير غضب حكوماتها.

ومع ذلك، على العموم، كانت القومية الاقتصادية في شرق آسيا بمثابة نعمة لبقية العالم.

وحتى في ظل الحواجز التجارية هنا وهناك، فإن الأسواق المزدهرة التي خلقتها للشركاء التجاريين كانت أكبر كثيراً من أي استراتيجية اقتصادية بديلة كانت لتنتجها.

فضلاً عن ذلك فإن إعانات الدعم، وفقاً لمنطق الليبراليين الاقتصاديين، كانت بمثابة هدية لدول أخرى، لأنها ساعدت في خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

من المؤكد أن التوسع السريع في صادرات الصين خلق بعض الصعوبات المهمة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، فقد أدت“صدمة الصين” إلى خسارة الوظائف على المدى الطويل في المناطق الأكثر تعرضًا للمنافسة من جانب الواردات الصينية، وبالتالي زيادة الدعم السياسي للشعبويين اليمينيين الاستبداديين في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

لكن إذا كان هناك من يتحمل المزيد من اللوم، فهو الحكومات الغربية، لأنها فشلت في إدارة التجارة مع الصين على النحو اللائق (من خلال عدم تحرير تجارتها ببطء أكثر، مثلاً).

وبينما كانت الصين تحقق أداءً تصديرياً قوياً إلى حد غير عادي، كانت هذه الحكومات تتشبث بإيمان مفرط بالليبرالية الاقتصادية.

بطبيعة الحال، لم تحقق النزعة القومية الاقتصادية نجاحًا طيبًا في كل مكان، فقد انخرطت حكومات كثيرة للغاية في الحوكمة المفرطة (ملكية الدولة أو سيطرتها)، ودعمت شركات غير فعالة لفترة أطول مما ينبغي، وأغلقت اقتصاداتها بشكل عشوائي للغاية.

عندما ترتكب الحكومات هذه الأخطاء، فإن شعوبها هي التي تدفع الثمن في المقام الأول، ففشل القومية الاقتصادية معناه سياسة إفقار الذات، وليس سياسة إفقار الجار.

الحركة التنموية في شرق آسيا تقدم لنا درسًا مهمًا لعالم اليوم.. إذا ركزت القومية الاقتصادية في الولايات المتحدة على خلق اقتصاد محلي قوي وشامل، فستحقق الكثير من الخير، حتى عندما تنتهك بعض مبادئ الليبرالية الاقتصادية.

والواقع أن مثل هذه الاستراتيجية من شأنها أن تحيي تقليدًا سابقًا من نزعة التنمية في تاريخ الولايات المتحدة، وستستفيد بلدان أخرى في النهاية من اقتصاد أمريكي أكثر صحة ومجتمع أكثر تماسكًا، ولن يكون لديها الكثير لتشكو منه.

وكما يوضح سويس، فإن القومية الاقتصادية عادةً ما تكون استجابة لتخلف الدول الأخرى عن الركب، لكن تجربة الولايات المتحدة الحالية مختلفة بعض الشيء.

ورغم أن دولاً أخرى، الصين بشكل خاص، تمكنت من اللحاق بالركب، فإن الولايات المتحدة تظل الدولة الأقوى على المستوى التكنولوجي والعسكري في العالم.

الخطر إذن هو أن القومية الاقتصادية الأمريكية ستذهب إلى ما هو أبعد من بناء مجتمع أفضل وتحقيق الهدف في الداخل.

وإذا تصرفت الولايات المتحدة كالبلطجية، تفرض تفضيلاتها السياسية على الآخرين وسعيها إلى تقويض التطور التكنولوجي لدى منافسيها، فإنها ستلحق ضرراً كبيراً ببقية العالم ولن تنفع نفسها إلا القليل.

بقلم: داني رودريك، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في كلية كينيدي بجامعة هارفارد

المصدر: موقع بروجكت سنديكيت