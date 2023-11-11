طاقة عربية تستهدف تدشين 12 محطة وقود في تنزانيا باستثمارات 10 ملايين دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة طاقة عربية تدشين 12 محطة تموين متكاملة للغاز الطبيعي في تنزانيا تحت علامة ماستر جاس خلال السنوات المقبلة باستثمارات تتخطى 10 ملايين دولار.

وافتتحت الشركة اليوم، أول محطة تموين متكاملة للغاز الطبيعي المضغوط، وكذلك أول مركز تحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي في تنزانيا تحت علامة“ماستر جاس”.

وقال دوتو ماشاكا بيتيكو، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة في تنزانيا:“نحن على أعتاب طفرة تحولية لمشهد الطاقة في تنزانيا مما يدل على سعي الحكومة التنزانية لتقديم أفضل الحلول والبدائل التكنولوجية كجزء من التزامنا بمستقبل مستدام، أخضر وأكفأ من الجانب الاقتصادي”.

وقال خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية، إن الشركة تستهدف التوسع فى السوق التنزانى فى مجالات إنشاء وتشغيل محطات تموين ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

وتقوم أيضا شركة طاقة عربية عبر مختلف شركاتها التابعة بدراسة التوسع فى مختلف خدمات وحلول توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكذلك خدمات الغاز المضغوط المنقول والغاز السائل المنقول لتلبية احتياجات مختلف العملاء فى تنزانيا.

وأضافت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة“طاقة عربية”، أن بدء تشغيل محطة تموين الغاز الطبيعي المضغوط المتكاملة ومركز التحويل بدار السلام، من أهم خطوات شركة طاقة عربية، بالتعاون مع جاي سي جي والحكومة التنزانية.

وأضافت أن شركتها على استعداد لدعم تنزانيا في الاستفادة من احتياطياتها من الغاز، وإمكانات الطاقة الكبيرة لديها من خلال حلول أكثر كفاءة واستدامة، كما تتطلع الشركة أيضا إلى إضافة قيمة أكبر للعملاء سواء من خلال توزيع الغاز الطبيعي أو توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والمتجددة وغيرها من خدمات توزيع الطاقة والمرافق التي تقدمها مجموعة طاقة عربية.