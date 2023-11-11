طاقة عربية تستهدف تدشين 12 محطة وقود في تنزانيا باستثمارات 10 ملايين دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة طاقة عربية تدشين 12 محطة تموين متكاملة للغاز الطبيعي في تنزانيا تحت علامة ماستر جاس خلال السنوات المقبلة باستثمارات تتخطى 10 ملايين دولار.
وافتتحت الشركة اليوم، أول محطة تموين متكاملة للغاز الطبيعي المضغوط، وكذلك أول مركز تحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي في تنزانيا تحت علامة“ماستر جاس”.
وقال دوتو ماشاكا بيتيكو، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة في تنزانيا:“نحن على أعتاب طفرة تحولية لمشهد الطاقة في تنزانيا مما يدل على سعي الحكومة التنزانية لتقديم أفضل الحلول والبدائل التكنولوجية كجزء من التزامنا بمستقبل مستدام، أخضر وأكفأ من الجانب الاقتصادي”.
وقال خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية، إن الشركة تستهدف التوسع فى السوق التنزانى فى مجالات إنشاء وتشغيل محطات تموين ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
وتقوم أيضا شركة طاقة عربية عبر مختلف شركاتها التابعة بدراسة التوسع فى مختلف خدمات وحلول توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكذلك خدمات الغاز المضغوط المنقول والغاز السائل المنقول لتلبية احتياجات مختلف العملاء فى تنزانيا.
وأضافت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة“طاقة عربية”، أن بدء تشغيل محطة تموين الغاز الطبيعي المضغوط المتكاملة ومركز التحويل بدار السلام، من أهم خطوات شركة طاقة عربية، بالتعاون مع جاي سي جي والحكومة التنزانية.
وأضافت أن شركتها على استعداد لدعم تنزانيا في الاستفادة من احتياطياتها من الغاز، وإمكانات الطاقة الكبيرة لديها من خلال حلول أكثر كفاءة واستدامة، كما تتطلع الشركة أيضا إلى إضافة قيمة أكبر للعملاء سواء من خلال توزيع الغاز الطبيعي أو توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والمتجددة وغيرها من خدمات توزيع الطاقة والمرافق التي تقدمها مجموعة طاقة عربية.
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