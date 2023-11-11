استبعاد تحالف مصر أوروبا وميراد من مشروع المنطقة اللوجستية بالسلوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: التحالف لم يتقدم بالدراسات المبدئية للمشروع فى الموعد المحدد
علمت“البورصة”، أن وزارة النقل استبعدت تحالف الشركات الوطنية المتخصصة“مصر أوروبا للتنمية الصناعية – الشرق الأوسط للتطوير ميراد” من تنفيذ مشروع إدارة وإنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن القرار صدر خلال الشهر الماضى نتيجة لعدم التزام التحالف بالموعد المحدد لتقديم الدراسات المبدئية للمشروع، حيث كان من المقرر أن يتقدم بها خلال شهر يوليو الماضى وفقا لمهلة الـ4 أشهر التى منحتها وزارة النقل للتحالف، ولكنه لم يتخذ خطوات جادة منذ توقيع الاتفاق خلال شهر فبراير الماضى.
وكانت“لينزا إيجيبت” قد انسحبت من التحالف بعد نحو شهر من توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع مع وزارة النقل.
وقالت مصادر لـ”البورصة” آنذاك إن الشركة قررت الانسحاب من المشروع، نظرا للاهتمام الذى توليه لمشروع إنشاء مصنع مشترك بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضى فى محافظة بنى سويف على مساحة 5 أفدنة لإنتاج قطع الغيار لصالح الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل.
وتقام المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم على مساحة 700 فدان، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى والتى تبلغ مساحتها حوالى 21 فدانا، والتى تم إنشاؤها من قبل الهيئة العامة للموانى البرية والجافة، وتتكون من 10 مخازن، و24 ثلاجة.
ويساهم المشروع فى تشجيع تصدير المنتجات المصرية إلى ليبيا وشمال أفريقيا، وتنفيذ أعمال قيمة مضافة مثل أعمال التعبئة والتغليف والتخزين وإعادة التوزيع ومعارض المنتجات المصرية والصناعات الخفيفة والمتوسطة.
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