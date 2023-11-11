استبعاد تحالف مصر أوروبا وميراد من مشروع المنطقة اللوجستية بالسلوم





علمت“البورصة”، أن وزارة النقل استبعدت تحالف الشركات الوطنية المتخصصة“مصر أوروبا للتنمية الصناعية – الشرق الأوسط للتطوير ميراد” من تنفيذ مشروع إدارة وإنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن القرار صدر خلال الشهر الماضى نتيجة لعدم التزام التحالف بالموعد المحدد لتقديم الدراسات المبدئية للمشروع، حيث كان من المقرر أن يتقدم بها خلال شهر يوليو الماضى وفقا لمهلة الـ4 أشهر التى منحتها وزارة النقل للتحالف، ولكنه لم يتخذ خطوات جادة منذ توقيع الاتفاق خلال شهر فبراير الماضى.

وكانت“لينزا إيجيبت” قد انسحبت من التحالف بعد نحو شهر من توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع مع وزارة النقل.

وقالت مصادر لـ”البورصة” آنذاك إن الشركة قررت الانسحاب من المشروع، نظرا للاهتمام الذى توليه لمشروع إنشاء مصنع مشترك بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضى فى محافظة بنى سويف على مساحة 5 أفدنة لإنتاج قطع الغيار لصالح الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل.

وتقام المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم على مساحة 700 فدان، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى والتى تبلغ مساحتها حوالى 21 فدانا، والتى تم إنشاؤها من قبل الهيئة العامة للموانى البرية والجافة، وتتكون من 10 مخازن، و24 ثلاجة.

ويساهم المشروع فى تشجيع تصدير المنتجات المصرية إلى ليبيا وشمال أفريقيا، وتنفيذ أعمال قيمة مضافة مثل أعمال التعبئة والتغليف والتخزين وإعادة التوزيع ومعارض المنتجات المصرية والصناعات الخفيفة والمتوسطة.