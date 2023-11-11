وزير التموين: نسعى إلى رفع القدرات الانتاجية للشركات الوطنية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، سعي الدولة الي تعظيم القدرات الإنتاجية للشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائيه، وتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح منافذ تصديرية .
و أضاف أن الشركة القابضة للصناعات لدينا ذراعين إحداهما تجاري واخر صناعي ، لافتا أن الدولة لديها استراتيجية لتعزيز قدرات الشركات التابعة ورفع كفاءة المنتج المحلي وزيادة تنافسيتة.
من جانبه قال أحمد كمال المتحدث بإسم الوزارة معاون الوزير خلال جولة بشركة النيل للزيوت والمنظفات، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الطاقة الإنتاجية للشركة من الزيوت تبلغ نحو 8 آلاف شهريا منهم 7 آلاف طن مخصصة للبطاقات التموينية طن، بجانب 1000 طن حر ، بخلاف إنتاج مايقرب من 20 الف طن منظفات ، حيث يتم توزيعها بمحافظات والوجه البحري والقبلي ، من خلال 10 معارض دائمة علي مستوي الجمهورية بجانب طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
وأكد كمال إستخدام مواد ذات جوده عاليه تضاهي مثيلتها بالاسواق الخارجية، مؤكداً أن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائيه تصل لأكثر من 75% مما يجعلها مؤهلة للتصدير.
بدوره قال أكد الدكتور فؤاد حنيش رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والصابون، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي.
وأوضح أن الشركة تستهدف تطوير كافة خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير نظام التعبئة والتغليف، لافتا إلى أنه من المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري، حيث أنه لدينا نحو أكثر من 30 خط إنتاج، .
ولفت إلى وجود نوعين من الزيت وهم زيت الخليط المخصص توريده لنحو 10 محافظات من الصعيد لتوزيعه على البطاقات التموينية ، بالإضافة إلى الزيت الحر والذي يتم بيعه في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بسعر 45 بدلا من 40 جنيها ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وأكد على وجود شراكة وتكامل مع القطاع الخاص ، ولفت إلى انا نحاول أن تضاهي منتجات الشركة جودة المنتجات المستوردة والخاصة، ونطرح منتجات متنوعة لتلبية احتياجات مختلف الفئات.
ولفت إلى أن الحصة السوقية للشركة تصل إلى 30% من السوق، حيث تتوفر كافة منتجات الشركة في كافة محلات البدالين التموينيين، بجانب المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح أن أسعار منتجاتنا أقل بنحو 30% عن الأسعار المتواجدة في السوق الحرة، والتي تكون في نفس الجودة ونفس الوزن.
أ.ش.أ
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