وزير التموين: نسعى إلى رفع القدرات الانتاجية للشركات الوطنية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، سعي الدولة الي تعظيم القدرات الإنتاجية للشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائيه، وتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح منافذ تصديرية .

و أضاف أن الشركة القابضة للصناعات لدينا ذراعين إحداهما تجاري واخر صناعي ، لافتا أن الدولة لديها استراتيجية لتعزيز قدرات الشركات التابعة ورفع كفاءة المنتج المحلي وزيادة تنافسيتة.

من جانبه قال أحمد كمال المتحدث بإسم الوزارة معاون الوزير خلال جولة بشركة النيل للزيوت والمنظفات، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الطاقة الإنتاجية للشركة من الزيوت تبلغ نحو 8 آلاف شهريا منهم 7 آلاف طن مخصصة للبطاقات التموينية طن، بجانب 1000 طن حر ، بخلاف إنتاج مايقرب من 20 الف طن منظفات ، حيث يتم توزيعها بمحافظات والوجه البحري والقبلي ، من خلال 10 معارض دائمة علي مستوي الجمهورية بجانب طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأكد كمال إستخدام مواد ذات جوده عاليه تضاهي مثيلتها بالاسواق الخارجية، مؤكداً أن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائيه تصل لأكثر من 75% مما يجعلها مؤهلة للتصدير.

بدوره قال أكد الدكتور فؤاد حنيش رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والصابون، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأوضح أن الشركة تستهدف تطوير كافة خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير نظام التعبئة والتغليف، لافتا إلى أنه من المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري، حيث أنه لدينا نحو أكثر من 30 خط إنتاج، .

ولفت إلى وجود نوعين من الزيت وهم زيت الخليط المخصص توريده لنحو 10 محافظات من الصعيد لتوزيعه على البطاقات التموينية ، بالإضافة إلى الزيت الحر والذي يتم بيعه في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بسعر 45 بدلا من 40 جنيها ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأكد على وجود شراكة وتكامل مع القطاع الخاص ، ولفت إلى انا نحاول أن تضاهي منتجات الشركة جودة المنتجات المستوردة والخاصة، ونطرح منتجات متنوعة لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

ولفت إلى أن الحصة السوقية للشركة تصل إلى 30% من السوق، حيث تتوفر كافة منتجات الشركة في كافة محلات البدالين التموينيين، بجانب المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أن أسعار منتجاتنا أقل بنحو 30% عن الأسعار المتواجدة في السوق الحرة، والتي تكون في نفس الجودة ونفس الوزن.

أ.ش.أ