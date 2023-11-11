تجار ((الملابس)) و((الأحذية)) يستقبلون ((الجمعة البيضاء)) بخصومات كبيرة

يترقب تجار الملابس الجاهزة والأحذية زيادة مبيعاتهم خلال موسم ((الجمعة البيضاء)) نهاية شهر نوفمبر الجارى، عن طريق تقديم عروض وخصومات تبدأ من 10% على منتجات الموسم الجديد، وتصل إلى 50% على منتجات الموسم الماضى.

وقال محمد نور، عضو شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس شركة تاى هاوس للملابس الجاهزة، إنَّ عروض الشركة تتضمن خصومات تتراوح من 30 إلى 50% على منتجات الموسم الشتوى الجديد؛ حيث أصبحت ((الجمعة البيضاء)) حدثًا سنويًا تنتظره شريحة كبيرة من المستهلكين لشراء منتجات تتناسب مع قدراتهم الشرائية. وأضاف ((نور)) لـ((البورصة))، أن الشركة تسعى للحفاظ على عملائها، فى ظل تعدد أبواب الإنفاق والالتزامات وثبات الأجور مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن محال الملابس الجاهزة تستعد لـ((الجمعة البيضاء)) بخصومات وتخفيضات تبدأ من 10% على منتجات الموسم الشتوى الجديد، وتصل إلى 50% على بعض منتجات الموسم الماضى.

وأضافت ((هيكل)) لـ((البورصة))، أن ((الجمعة البيضاء)) تتزامن مع عرض المحال والسلاسل التجارية للمنتجات الشتوية، وتوقعت أن تنتعش مبيعات الملابس الشتوية خلال الموسم الجارى.

وأوضحت أن المصانع أنتجت الملابس الشتوى خلال الأشهر الماضية، بمواصفات وأسعار تناسب جميع الفئات، على الرغم من الارتفاعات المستمرة فى خامات الإنتاج.

وقالت إن المصانع بدأت فى تجهيز عينات ملابس الموسم الصيفى المقبل، تمهيدًا للبدء فى التصنيع مع بداية العام الجديد 2024.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار البنزين لن يؤثر على الأسعار؛ نظرًا إلى الانتهاء من تصنيع المنتجات الشتوية، وتوزيعها على السلاسل والمحال التجارية قبل الزيادات الأخيرة.

وارتفعت صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال عام 2022 بنسبة 22% لتسجل نحو 2.516 مليار دولار، مقابل 2.063 مليار دولار فى عام 2021، وفقًا للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة.

وأوضحت ((هيكل))، أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع، هى الملابس التى تدخل بطرق غير شرعية؛ حيث اجتمعت شعبة الملابس الجاهزة مع مصلحة الجمارك، لتقنين أوضاع القطاع ووضع ضوابط حاسمة لتلك الظاهرة، وتأتى بعدها مشكلة البيع ((أون لاين)) لعلامات غير مسجلة.

وقال نادر الكبير، عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات تستعد لتقديم عروض وتخفيضات خلال ((الجمعة البيضاء)) لكسر حالة الركود التى ضربت الأسواق عقب ارتفاع أسعار الخامات.

وأضاف ((الكبير)) لـ((البورصة))، أن ارتفاع معدلات التضخم أدى إلى تراجع المبيعات بنسب كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأشار إلى أن تجار الأحذية يراقبون السوق، وفى حالة عدم وجود الطلب المعتاد سيتم تقديم عروض وتخفيضات أكبر للاستفادة من الموسم.

وأوضح ((الكبير))، أن المستهلك يفضل الشراء فى العروض والتخفيضات، والتى أصبحت أكبر حافز للشراء حالياً وتحريك المبيعات.

وأشار إلى أن ارتفاع الخامات التى يدخل بها المكون الدولارى بنسب تتراوح بين 30 و40%، أدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائى بنسبة تصل 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.