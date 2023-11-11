تجار ((الملابس)) و((الأحذية)) يستقبلون ((الجمعة البيضاء)) بخصومات كبيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((نور)): خصومات تصل إلى 50% على منتجات الموسم الشتوى الجديد
يترقب تجار الملابس الجاهزة والأحذية زيادة مبيعاتهم خلال موسم ((الجمعة البيضاء)) نهاية شهر نوفمبر الجارى، عن طريق تقديم عروض وخصومات تبدأ من 10% على منتجات الموسم الجديد، وتصل إلى 50% على منتجات الموسم الماضى.
وقال محمد نور، عضو شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس شركة تاى هاوس للملابس الجاهزة، إنَّ عروض الشركة تتضمن خصومات تتراوح من 30 إلى 50% على منتجات الموسم الشتوى الجديد؛ حيث أصبحت ((الجمعة البيضاء)) حدثًا سنويًا تنتظره شريحة كبيرة من المستهلكين لشراء منتجات تتناسب مع قدراتهم الشرائية. وأضاف ((نور)) لـ((البورصة))، أن الشركة تسعى للحفاظ على عملائها، فى ظل تعدد أبواب الإنفاق والالتزامات وثبات الأجور مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن محال الملابس الجاهزة تستعد لـ((الجمعة البيضاء)) بخصومات وتخفيضات تبدأ من 10% على منتجات الموسم الشتوى الجديد، وتصل إلى 50% على بعض منتجات الموسم الماضى.
وأضافت ((هيكل)) لـ((البورصة))، أن ((الجمعة البيضاء)) تتزامن مع عرض المحال والسلاسل التجارية للمنتجات الشتوية، وتوقعت أن تنتعش مبيعات الملابس الشتوية خلال الموسم الجارى.
وأوضحت أن المصانع أنتجت الملابس الشتوى خلال الأشهر الماضية، بمواصفات وأسعار تناسب جميع الفئات، على الرغم من الارتفاعات المستمرة فى خامات الإنتاج.
وقالت إن المصانع بدأت فى تجهيز عينات ملابس الموسم الصيفى المقبل، تمهيدًا للبدء فى التصنيع مع بداية العام الجديد 2024. ((هيكل)): المصانع أنتجت الملابس الشتوى بمواصفات وأسعار تناسب جميع الفئات
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار البنزين لن يؤثر على الأسعار؛ نظرًا إلى الانتهاء من تصنيع المنتجات الشتوية، وتوزيعها على السلاسل والمحال التجارية قبل الزيادات الأخيرة.
وارتفعت صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال عام 2022 بنسبة 22% لتسجل نحو 2.516 مليار دولار، مقابل 2.063 مليار دولار فى عام 2021، وفقًا للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة.
وأوضحت ((هيكل))، أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع، هى الملابس التى تدخل بطرق غير شرعية؛ حيث اجتمعت شعبة الملابس الجاهزة مع مصلحة الجمارك، لتقنين أوضاع القطاع ووضع ضوابط حاسمة لتلك الظاهرة، وتأتى بعدها مشكلة البيع ((أون لاين)) لعلامات غير مسجلة.
وقال نادر الكبير، عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات تستعد لتقديم عروض وتخفيضات خلال ((الجمعة البيضاء)) لكسر حالة الركود التى ضربت الأسواق عقب ارتفاع أسعار الخامات. ((الكبير)): غياب الطلب المعتاد سيدفع التجار لتقديم عروض وتخفيضات أكبر
وأضاف ((الكبير)) لـ((البورصة))، أن ارتفاع معدلات التضخم أدى إلى تراجع المبيعات بنسب كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وأشار إلى أن تجار الأحذية يراقبون السوق، وفى حالة عدم وجود الطلب المعتاد سيتم تقديم عروض وتخفيضات أكبر للاستفادة من الموسم.
وأوضح ((الكبير))، أن المستهلك يفضل الشراء فى العروض والتخفيضات، والتى أصبحت أكبر حافز للشراء حالياً وتحريك المبيعات.
وأشار إلى أن ارتفاع الخامات التى يدخل بها المكون الدولارى بنسب تتراوح بين 30 و40%، أدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائى بنسبة تصل 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
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