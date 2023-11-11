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منتجى الدواجن: انخفاض متوقع في الأسعار مع عودة صغار المربين

11/11/2023 2:10:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن القطاع الداجني شهد عودة كبيرة لصغار المربين، مما أدى لزيادة الإنتاج، متوقعا انخفاض أسعار الدواجن خلال شهر.

وأضاف الزيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية“صدى البلد”، أن أسعار الأعلاف تشهد تراجعا حيث سجلت اليوم 21 ألف جنيه للطن بعد أن وصلت لنحو 24 ألف جنيه للطن خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن خامات الأعلاف تراجعت بقيمة 2000 جنيه فى الطن الواحد خلال أسبوع، حيث سجلت الذرة الصفراء نحو 13.5 ألف جنيه للطن بدلاً من 15.5 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

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