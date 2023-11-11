منتجى الدواجن: انخفاض متوقع في الأسعار مع عودة صغار المربين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن القطاع الداجني شهد عودة كبيرة لصغار المربين، مما أدى لزيادة الإنتاج، متوقعا انخفاض أسعار الدواجن خلال شهر.
وأضاف الزيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية“صدى البلد”، أن أسعار الأعلاف تشهد تراجعا حيث سجلت اليوم 21 ألف جنيه للطن بعد أن وصلت لنحو 24 ألف جنيه للطن خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح أن خامات الأعلاف تراجعت بقيمة 2000 جنيه فى الطن الواحد خلال أسبوع، حيث سجلت الذرة الصفراء نحو 13.5 ألف جنيه للطن بدلاً من 15.5 ألف جنيه الأسبوع الماضي.
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