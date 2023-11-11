توقعات باستقرار أسعار الذهب بعد مد الإعفاء الجمركى للواردات

توقع متعاملون بسوق الذهب فى مصر أن يؤدى قرار الحكومة بمد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر، إلى استقرار الأسعار فى السوق المحلى.

ووافق مجلس الوزراء، على مد العمل بالقرار الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 10 مايو 2024.

وقال هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار يساعد على استقرار الأسعار فى الأسواق بعد الارتفاعات المتتالية التى شهدتها أسعار الذهب منذ بداية العام الجارى.

وأضاف“ميلاد” لـ”البورصة”، أن مد الإعفاء أدى إلى تخفيف الضغط على السيولة الدولارية اللازمة لاستيراده، كما أدى إلى تحقيق توازن نسبى بين حجم الطلب المحلى المتزايد والمعروض.

وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن مد فترة الإعفاء الجمركى لواردات الذهب يحفز العائدين من الخارج على شراء كميات من الذهب وبيعها بالسوق مما يحدث حالة من الرواج.

وأضاف نجيب لـ”البورصة”، أن أسعار الذهب مستقرة منذ أكثر من أسبوع فى السوق المحلى، وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 2600 جنيه، وعيار 24 سجل نحو 2971 جنيهًا، وعيار 18 سجل نحو 2229 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 21190 جنيهًا.