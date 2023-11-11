توقعات باستقرار أسعار الذهب بعد مد الإعفاء الجمركى للواردات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ميلاد: القرار أدى إلى تخفيف الضغط على السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد الذهب
توقع متعاملون بسوق الذهب فى مصر أن يؤدى قرار الحكومة بمد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر، إلى استقرار الأسعار فى السوق المحلى.
ووافق مجلس الوزراء، على مد العمل بالقرار الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 10 مايو 2024.
وقال هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار يساعد على استقرار الأسعار فى الأسواق بعد الارتفاعات المتتالية التى شهدتها أسعار الذهب منذ بداية العام الجارى.
وأضاف“ميلاد” لـ”البورصة”، أن مد الإعفاء أدى إلى تخفيف الضغط على السيولة الدولارية اللازمة لاستيراده، كما أدى إلى تحقيق توازن نسبى بين حجم الطلب المحلى المتزايد والمعروض.
وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن مد فترة الإعفاء الجمركى لواردات الذهب يحفز العائدين من الخارج على شراء كميات من الذهب وبيعها بالسوق مما يحدث حالة من الرواج.
وأضاف نجيب لـ”البورصة”، أن أسعار الذهب مستقرة منذ أكثر من أسبوع فى السوق المحلى، وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 2600 جنيه، وعيار 24 سجل نحو 2971 جنيهًا، وعيار 18 سجل نحو 2229 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 21190 جنيهًا.
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