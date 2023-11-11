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الاحتلال يعتقل رئيس بلدية سبسطية

11/11/2023 2:10:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، رئيس بلدية سبسطية، شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عازم رئيس بلدية سبسطية خلال مروره عبر حاجز مفاجئ قرب بلدة زواتا، شمال غرب نابلس.


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