الاحتلال يعتقل رئيس بلدية سبسطية

الاحتلال يعتقل رئيس بلدية سبسطية
التاريخ
11/11/2023 2:10:18 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، رئيس بلدية سبسطية، شمال غرب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عازم رئيس بلدية سبسطية خلال مروره عبر حاجز مفاجئ قرب بلدة زواتا، شمال غرب نابلس.
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