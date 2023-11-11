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فتوح: إمعان الاحتلال بقصف المستشفيات وحصارها في غزة جرائم حرب لم يشهدها التاريخ الحديث

11/11/2023 2:10:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن إمعان الاحتلال بقصف المستشفيات وحصارها واخراجها عن الخدمة واستهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة، جرائم حرب لم يشهدها التاريخ الحديث.

وأضاف فتوح في بيان صحفي اليوم السبت، أن صمت المجتمع الدولي ومواقفه الضعيفة واصرار بعض الجهات والقوى الدولية على عدم وقف اطلاق النار، يثبت أنهم شركاء للاحتلال بجرائمه ضد شعبنا.

ودعا دول العالم والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية للتدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لوقف قصف وتدمير المستشفيات وضمان وصول المساعدات الطبية لها، لتمكينها من الاستمرار في عملها وإنقاذ مئات المصابين والجرحى والأطفال، خاصة حديثي الولادة.


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