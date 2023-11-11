فتوح: إمعان الاحتلال بقصف المستشفيات وحصارها في غزة جرائم حرب لم يشهدها التاريخ الحديث

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن إمعان الاحتلال بقصف المستشفيات وحصارها واخراجها عن الخدمة واستهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة، جرائم حرب لم يشهدها التاريخ الحديث.
وأضاف فتوح في بيان صحفي اليوم السبت، أن صمت المجتمع الدولي ومواقفه الضعيفة واصرار بعض الجهات والقوى الدولية على عدم وقف اطلاق النار، يثبت أنهم شركاء للاحتلال بجرائمه ضد شعبنا.
ودعا دول العالم والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية للتدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لوقف قصف وتدمير المستشفيات وضمان وصول المساعدات الطبية لها، لتمكينها من الاستمرار في عملها وإنقاذ مئات المصابين والجرحى والأطفال، خاصة حديثي الولادة.
MENAFN11112023000205011050ID1107411507
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.