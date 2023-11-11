الهلال الأحمر يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة لمستشفى القدس في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/دعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الأحمر، إلى التدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى القدس وطواقمه الطبية، إضافة إلى 500 مريض وأكثر من 14 ألف نازح، متواجدين فيها، وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

واستنكرت الجمعية محاصرة دبابات الاحتلال لمستشفى القدس وإطلاق النار مباشرة عليه، ما تسبب بعدد من الاصابات لم تعرف بعد، إضافة الى حالة هلع وخوف شديد بين صفوف النازحين وغالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأعربت عن بالغ قلقها على سلامة طواقمها الطبية العاملة في المستشفى، لا سيما مع استمرار انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات لليوم الرابع على التوالي ومع استمرار عزل المستشفى عن محيطه لليوم السادس على التوالي، جراء اغلاق كل الطرق المؤدية إليه بسبب القصف المتواصل، الذي أدى الى تدمير المباني والشوارع المحيطة.



