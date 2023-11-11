شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على خان يونس ومخيم النصيرات

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل ومباني سكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، في الوقت الذي واصل فيه الاحتلال استهداف المستشفيات في مدينة غزة.

وأفاد مراسلونا باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف طيرن الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة التحلية في خان يونس، كما استشهدت مواطنة في قصف لمنزل عائلة الكاظمي قرب المسجد الكبير وسط المدينة.

كما أفادوا بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف طيران الاحتلال بصاروخين مبنى سكني من أربعة طوابق يعود لعائلة الفرا في منطقة الشيخ ناصر، شرق خان يونس، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، دون وقوع إصابات بعد أن تم إخلاء المبنى في وقت سابق.

وأضاف مراسلونا أن طيران الاحتلال استهدف منزلا لعائلة شاهين في بلدة عبسان الجديدة، وأرضا زراعية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وأرضا زراعية غربا.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات ومحيطها، وشن طيران الاحتلال غارات على محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن دبابات الاحتلال وآلياته العسكرية تحاصر مستشفى القدس التابع لها في غزة من جميع الجهات، وتتمركز على بعد 20 مترا منه.

وأضافت أن مبنى المستشفى يهتز بالكامل جراء القصف المدفعي، بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف على المستشفى أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، إضافة إلى حالة من الهلع في صفوف المرضى والنازحين.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن مستشفيات غزة تعرضت لقصف متواصل خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لا تزال الفرق الطبية والمرضى بداخلها.

وطالبت المنظمة بإيقاف عاجل لإطلاق النار على مستشفيات القطاع حتى يتمكّن الأطباء من إنقاذ حياة المصابين.



