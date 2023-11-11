شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على خان يونس ومخيم النصيرات

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل ومباني سكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، في الوقت الذي واصل فيه الاحتلال استهداف المستشفيات في مدينة غزة.
وأفاد مراسلونا باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف طيرن الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة التحلية في خان يونس، كما استشهدت مواطنة في قصف لمنزل عائلة الكاظمي قرب المسجد الكبير وسط المدينة.
كما أفادوا بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واستهدف طيران الاحتلال بصاروخين مبنى سكني من أربعة طوابق يعود لعائلة الفرا في منطقة الشيخ ناصر، شرق خان يونس، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، دون وقوع إصابات بعد أن تم إخلاء المبنى في وقت سابق.
وأضاف مراسلونا أن طيران الاحتلال استهدف منزلا لعائلة شاهين في بلدة عبسان الجديدة، وأرضا زراعية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وأرضا زراعية غربا.
وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات ومحيطها، وشن طيران الاحتلال غارات على محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن دبابات الاحتلال وآلياته العسكرية تحاصر مستشفى القدس التابع لها في غزة من جميع الجهات، وتتمركز على بعد 20 مترا منه.
وأضافت أن مبنى المستشفى يهتز بالكامل جراء القصف المدفعي، بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف على المستشفى أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، إضافة إلى حالة من الهلع في صفوف المرضى والنازحين.
وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن مستشفيات غزة تعرضت لقصف متواصل خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لا تزال الفرق الطبية والمرضى بداخلها.
وطالبت المنظمة بإيقاف عاجل لإطلاق النار على مستشفيات القطاع حتى يتمكّن الأطباء من إنقاذ حياة المصابين.
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