((التجارى الدولى)).. قائد يحاول استعادة زمام السيطرة - جريدة البورصة

حاول سهم البنك التجارى الدولى استعادة زمام السيطرة على المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الماضى بعدما غاب عن مشهد الصعود لفترة مسلمًا زمام المؤشر الرئيسى لقطاع البتروكيماويات.

ويستحوذ“التجارى الدولى” على النسبة الأكبر من مكونات المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 28%، حيث يمثل الوزن النسبى الأكبر للشركات المكونة للمؤشر.

وأغلق سهم“التجارى الدولى” تعاملات يوم الخميس الماضى، بارتفاع قدره 4.14% ليسجل 73 جنيها بتداولات قيمتها 335.56 مليون جنيه من خلال تداول نحو 4.74 مليون سهم، موزعة على 2.9 ألف عملية، مستحوذا على المركز الثانى فى قيم التداولات بعد سهم“بلتون”.

ويمتلك البنك فرصا واعدة للنمو، تحفز صعود السهم ليلحق بالشركات الأخرى، التى بدأت طفرات صعود خلال الشهور الماضية، وهو ما ينعكس فى نتائج أعماله عن التسعة أشهر الأولى المنقضية من العام الجارى.

وتشير القيم السوقية للسهم إلى تطورات إيجابية، فبعد أن تراوحت أسعاره فى حيز الـ50 جنيها ثم أغلقت على 60.35 جنيه بنهاية شهر أكتوبر الماضى، استطاعت أن تتعدى حاجز الـ60 جنيها إلى 70 جنيها مع أول أسبوع فى شهر نوفمبر الحالى، مع توقعات بأن يواصل السهم موجة الصعود متماشيا مع صعود البورصة.

ورشح مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة“بلتون المالية القابضة”، للمتعاملين بالسوق الاحتفاظ بسهم“البنك التجارى الدولى” فى الوقت الحالى، مؤكدا أن المؤشرات الموجودة تفيد باستمرار صعود السهم، ما لم تظهر مؤشرات تفيد بعكس ذلك.

وتوقع باسم أبوغنيمة، مدير التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يكون سهم” التجارى الدولى”، وسهم“هيرميس” من أهم الأسهم التى تدعم ارتفاع السوق، إذ سيميل المتعاملون إلى القيام بعمليات جنى أرباح فى تلك الأسهم.

وترى التقارير الصادرة من مراكز البحوث بشأن“التجارى الدولى” أن القيمة السوقية للبنك تخطت القيمة العادلة له، إلا أن الترشيحات تميل إلى الاحتفاظ بالسهم نتيجة لفرص النمو التى يتمتع بها.

وأوصت بحوث نعيم القابضة، بالاحتفاظ بالسهم، بناء على نموذج تقييم الدخل المتبقى على مدار 5 سنوات، واستخدام مضاعف قيمة دفترية 2.3، حيث حددت القيمة العادلة للسهم عند سعر 65 جنيها، حسب التقرير الذى نشرته فى 8 نوفمبر الجارى.

وتوقعت البحوث، أن يكون نمو القروض أكبر حافز لنمو البنك، وتحسن نسبة كفاية رأس المال وصولاً إلى 21%، بعد أن انخفضت بدرجة كبيرة خلال الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى فرص البنك للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.

ومن ناحية أخرى، هناك مخاطر تواجه البنك منها مخاطر التعرض للمزيد من الانخفاض فى التصنيف الائتمانى للدولة، بالإضافة الى مخاطر استمرار مشكلات الأحداث الجيوسياسية القائمة.

وترى بحوث العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، أن نتائج الأعمال الإيجابية للبنك خلال الربع الثالث من العام الحالى، تعكس الرؤية المتفائلة بشأن“البنك التجارى الدولى”، مما يدفع للحفاظ على الرؤية للسهم بالاحتفاظ فى الفترة الحالية، مقدًرا القيمة العادلة للبنك عند 60.4 جنيه، حسب التقرير الصادر بتاريخ 5 نوفمبر الجارى.

وتابع التقرير، أن القروض الممنوحة للشركات، والتى زادت بنسبة 33.4% على أساس سنوى وصولاً إلى 198.8 مليار جنيه، ساهمت بالقدر الأكبر فى نمو إجمالى القروض فى البنك، حيث ارتفعت القروض بقدر 27% بنهاية سبتمبر 2023 على أساس سنوى، لتقدر بقيمة 255.4 مليار جنيه.

وكشف أن الزيادة فى إجمالى الإيداعات، كان مدفوعا بزيادة ودائع الأجل بمعدل 44% على أساس سنوى، بينما انخفضت الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 51.8% من إجمالى الودائع بنهاية سبتمبر بعد أن كانت تساهم بمعدل 56.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقا لبحوث“مباشر لتداول الأوراق المالية” فإن سهم“البنك التجارى الدولى” يتداول عند مضاعف قيمة دفترية 2.2 مرة، ومضاعف ربحية لآخر 12 شهراً قدره 6.75 مرة، مقارنة 1.94 مرة و8.67 مرة فى المتوسط خلال 5 سنوات على التوالى، حسب تقريرها الصادر فى يوليو الماضى.

ويوضح مضاعف الربحية استعداد المستثمرين للدفع مقابل كل جنيه من أرباح الشركة، حيث يقاس بقسمة السعر السوقى للسهم على ربحية السهم الواحد، ويستخدم لتقييم الشركات المدرجة من خلال مقارنة مضاعف ربحيتها على مدار السنوات، ومقارنته بمضاعف ربحية القطاع الذى تنتمى إليه، أما مضاعف القيمة الدفترية فهو حاصل سعر السهم على قيمته الدفترية.

وحسب بيانات البورصة المصرية، فإن آخر متوسط لمضاعف الربحية تم نشره عن قطاع البنوك يقدر بنحو 6.72 مرة، ويقدر متوسط العائد على الكوبون للقطاع بنحو 4.3%، بينما قدرت“سيجما كابيتال” مضاعف القيمة الدفترية للقطاع عند 3.97 مرة وفقا لبيانات آخر عام مالى حسب ما نشرته على موقعها بتاريخ 10 نوفمبر الحالى.

وأظهرت نتائج أعمال“البنك التجارى الدولى” عن التسعة أشهر المنقضية من عام 2023 ارتفاع أرباح البنك بنسبة 84% على أساس سنوى، مسجلا صافى ربح بقيمة 22.4 مليار جنيه مقابل 12.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، حسب القوائم المجمعة.

وارتفع صافى دخل البنك من العائد خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 إلى 37.73 مليار جنيه، مقابل 21.82 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.