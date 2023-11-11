((التجارى الدولى)).. قائد يحاول استعادة زمام السيطرة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > مراكز بحثية: القيمة السوقية لسهم البنك تخطت“العادلة”
حاول سهم البنك التجارى الدولى استعادة زمام السيطرة على المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الماضى بعدما غاب عن مشهد الصعود لفترة مسلمًا زمام المؤشر الرئيسى لقطاع البتروكيماويات.
ويستحوذ“التجارى الدولى” على النسبة الأكبر من مكونات المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 28%، حيث يمثل الوزن النسبى الأكبر للشركات المكونة للمؤشر.
وأغلق سهم“التجارى الدولى” تعاملات يوم الخميس الماضى، بارتفاع قدره 4.14% ليسجل 73 جنيها بتداولات قيمتها 335.56 مليون جنيه من خلال تداول نحو 4.74 مليون سهم، موزعة على 2.9 ألف عملية، مستحوذا على المركز الثانى فى قيم التداولات بعد سهم“بلتون”.
ويمتلك البنك فرصا واعدة للنمو، تحفز صعود السهم ليلحق بالشركات الأخرى، التى بدأت طفرات صعود خلال الشهور الماضية، وهو ما ينعكس فى نتائج أعماله عن التسعة أشهر الأولى المنقضية من العام الجارى.
وتشير القيم السوقية للسهم إلى تطورات إيجابية، فبعد أن تراوحت أسعاره فى حيز الـ50 جنيها ثم أغلقت على 60.35 جنيه بنهاية شهر أكتوبر الماضى، استطاعت أن تتعدى حاجز الـ60 جنيها إلى 70 جنيها مع أول أسبوع فى شهر نوفمبر الحالى، مع توقعات بأن يواصل السهم موجة الصعود متماشيا مع صعود البورصة.
ورشح مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة“بلتون المالية القابضة”، للمتعاملين بالسوق الاحتفاظ بسهم“البنك التجارى الدولى” فى الوقت الحالى، مؤكدا أن المؤشرات الموجودة تفيد باستمرار صعود السهم، ما لم تظهر مؤشرات تفيد بعكس ذلك.
وتوقع باسم أبوغنيمة، مدير التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يكون سهم” التجارى الدولى”، وسهم“هيرميس” من أهم الأسهم التى تدعم ارتفاع السوق، إذ سيميل المتعاملون إلى القيام بعمليات جنى أرباح فى تلك الأسهم.
وترى التقارير الصادرة من مراكز البحوث بشأن“التجارى الدولى” أن القيمة السوقية للبنك تخطت القيمة العادلة له، إلا أن الترشيحات تميل إلى الاحتفاظ بالسهم نتيجة لفرص النمو التى يتمتع بها.
وأوصت بحوث نعيم القابضة، بالاحتفاظ بالسهم، بناء على نموذج تقييم الدخل المتبقى على مدار 5 سنوات، واستخدام مضاعف قيمة دفترية 2.3، حيث حددت القيمة العادلة للسهم عند سعر 65 جنيها، حسب التقرير الذى نشرته فى 8 نوفمبر الجارى.
وتوقعت البحوث، أن يكون نمو القروض أكبر حافز لنمو البنك، وتحسن نسبة كفاية رأس المال وصولاً إلى 21%، بعد أن انخفضت بدرجة كبيرة خلال الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى فرص البنك للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.
ومن ناحية أخرى، هناك مخاطر تواجه البنك منها مخاطر التعرض للمزيد من الانخفاض فى التصنيف الائتمانى للدولة، بالإضافة الى مخاطر استمرار مشكلات الأحداث الجيوسياسية القائمة.
وترى بحوث العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، أن نتائج الأعمال الإيجابية للبنك خلال الربع الثالث من العام الحالى، تعكس الرؤية المتفائلة بشأن“البنك التجارى الدولى”، مما يدفع للحفاظ على الرؤية للسهم بالاحتفاظ فى الفترة الحالية، مقدًرا القيمة العادلة للبنك عند 60.4 جنيه، حسب التقرير الصادر بتاريخ 5 نوفمبر الجارى.
وتابع التقرير، أن القروض الممنوحة للشركات، والتى زادت بنسبة 33.4% على أساس سنوى وصولاً إلى 198.8 مليار جنيه، ساهمت بالقدر الأكبر فى نمو إجمالى القروض فى البنك، حيث ارتفعت القروض بقدر 27% بنهاية سبتمبر 2023 على أساس سنوى، لتقدر بقيمة 255.4 مليار جنيه.
وكشف أن الزيادة فى إجمالى الإيداعات، كان مدفوعا بزيادة ودائع الأجل بمعدل 44% على أساس سنوى، بينما انخفضت الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 51.8% من إجمالى الودائع بنهاية سبتمبر بعد أن كانت تساهم بمعدل 56.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووفقا لبحوث“مباشر لتداول الأوراق المالية” فإن سهم“البنك التجارى الدولى” يتداول عند مضاعف قيمة دفترية 2.2 مرة، ومضاعف ربحية لآخر 12 شهراً قدره 6.75 مرة، مقارنة 1.94 مرة و8.67 مرة فى المتوسط خلال 5 سنوات على التوالى، حسب تقريرها الصادر فى يوليو الماضى.
ويوضح مضاعف الربحية استعداد المستثمرين للدفع مقابل كل جنيه من أرباح الشركة، حيث يقاس بقسمة السعر السوقى للسهم على ربحية السهم الواحد، ويستخدم لتقييم الشركات المدرجة من خلال مقارنة مضاعف ربحيتها على مدار السنوات، ومقارنته بمضاعف ربحية القطاع الذى تنتمى إليه، أما مضاعف القيمة الدفترية فهو حاصل سعر السهم على قيمته الدفترية.
وحسب بيانات البورصة المصرية، فإن آخر متوسط لمضاعف الربحية تم نشره عن قطاع البنوك يقدر بنحو 6.72 مرة، ويقدر متوسط العائد على الكوبون للقطاع بنحو 4.3%، بينما قدرت“سيجما كابيتال” مضاعف القيمة الدفترية للقطاع عند 3.97 مرة وفقا لبيانات آخر عام مالى حسب ما نشرته على موقعها بتاريخ 10 نوفمبر الحالى.
وأظهرت نتائج أعمال“البنك التجارى الدولى” عن التسعة أشهر المنقضية من عام 2023 ارتفاع أرباح البنك بنسبة 84% على أساس سنوى، مسجلا صافى ربح بقيمة 22.4 مليار جنيه مقابل 12.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، حسب القوائم المجمعة.
وارتفع صافى دخل البنك من العائد خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 إلى 37.73 مليار جنيه، مقابل 21.82 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
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