((النيل للزيوت والمنظفات)) تستهدف 3.5 مليار جنيه مبيعات خلال 2023 ـ 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((حنيش)): 10 ملايين جنيه لتطوير خطوط الإنتاج.. و30% حصة الشركة السوقية
قال المهندس فؤاد حنيش، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والمنظفات، إنَّ الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه، خلال العام المالى الماضى، بنسبة نمو 16%.
وأضاف ((حنيش))، أن الشركة تستهدف تطوير جميع خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير نظام التعبئة والتغليف وضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام المالى الجارى.
وأوضح أن الشركة لديها أكثر من 30 خط إنتاج، بطاقة 20 ألف طن من المنظفات و7 آلاف طن من الزيت الخليط بجانب 1000 طن من الزيت الحر، مشيرًا إلى أنه يتم إنتاج نحو 65 منتجًا من المنظفات.
وقال ((حنيش))، إن شركة النيل للزيوت والمنظفات قادرة على إنتاج أى كميات من الزيوت، ولكن تقوم بالإنتاج وفقًا لاحتياجات وزارة التموين.
وأضاف أن منتجات شركة النيل للزيوت والمنظفات تتواجد فى القاهرة والإسكندرية وجميع محافظات الصعيد.
وتابع ((حنيش)): ((لدينا وكلاء فى المحافظات، بجانب التوريد إلى 1300 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية)).
وأوضح أنه تم طرح منتج جديد من المعجون لتنظيف الملابس للغسالات العادية والأوتوماتيك ما بين المسحوق والجل، وقد تم توجيهه فى البداية للتصدير، ولكن حاليًا يتم توزيعه فى السوق المحلى أيضًا.
وأشار إلى وجود نوعين من الزيت، وهو زيت الخليط المخصص توريده لنحو 10 محافظات فى الصعيد لتوزيعه على البطاقات التموينية ويحمل اسم ((مرمر))، بالإضافة إلى الزيت الحر ((سوزيت)) والذى يتم بيعه فى فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
وقال إن الحصة السوقية لشركة النيل للزيوت والمنظفات تمثل 30% من السوق، حيث تتوفر جميع منتجات الشركة فى جميع محلات بدالى التموين بجانب المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
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