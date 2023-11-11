((النيل للزيوت والمنظفات)) تستهدف 3.5 مليار جنيه مبيعات خلال 2023 ـ 2024

قال المهندس فؤاد حنيش، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والمنظفات، إنَّ الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه، خلال العام المالى الماضى، بنسبة نمو 16%.

وأضاف ((حنيش))، أن الشركة تستهدف تطوير جميع خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير نظام التعبئة والتغليف وضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام المالى الجارى.

وأوضح أن الشركة لديها أكثر من 30 خط إنتاج، بطاقة 20 ألف طن من المنظفات و7 آلاف طن من الزيت الخليط بجانب 1000 طن من الزيت الحر، مشيرًا إلى أنه يتم إنتاج نحو 65 منتجًا من المنظفات.

وقال ((حنيش))، إن شركة النيل للزيوت والمنظفات قادرة على إنتاج أى كميات من الزيوت، ولكن تقوم بالإنتاج وفقًا لاحتياجات وزارة التموين.

وأضاف أن منتجات شركة النيل للزيوت والمنظفات تتواجد فى القاهرة والإسكندرية وجميع محافظات الصعيد.

وتابع ((حنيش)): ((لدينا وكلاء فى المحافظات، بجانب التوريد إلى 1300 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية)).

وأوضح أنه تم طرح منتج جديد من المعجون لتنظيف الملابس للغسالات العادية والأوتوماتيك ما بين المسحوق والجل، وقد تم توجيهه فى البداية للتصدير، ولكن حاليًا يتم توزيعه فى السوق المحلى أيضًا.

وأشار إلى وجود نوعين من الزيت، وهو زيت الخليط المخصص توريده لنحو 10 محافظات فى الصعيد لتوزيعه على البطاقات التموينية ويحمل اسم ((مرمر))، بالإضافة إلى الزيت الحر ((سوزيت)) والذى يتم بيعه فى فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

وقال إن الحصة السوقية لشركة النيل للزيوت والمنظفات تمثل 30% من السوق، حيث تتوفر جميع منتجات الشركة فى جميع محلات بدالى التموين بجانب المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.