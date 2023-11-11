23.3 مليون طن إنتاج الأسمنت فى مصر خلال أول 7 شهور من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع إجمالى إنتاج الأسمنت فى مصر إلى 23.3 مليون طن خلال أول 7 شهور من العام الجارى، مقابل 22.8 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بدعم من زيادة الطلب فى الأسواق.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى، ارتفع إجمالى إنتاج الأسمنت لشهر يوليو 2023 بنحو 5.3%، مقارنة بشهر يونيو من العام ذاته، كما ارتفع متوسط أسعار المستهلك بمعدل 0.3% خلال يوليو مقارنةً بشهر يونيو.
وبلغ إجمالى المبيعات 21 مليون طن خلال أول 7 شهور من العام الجارى مقابل 24.8 مليون طن من العام الماضى، وزاد متوسط سعر طن الأسمنت من 1667 جنيهًا فى يوليو 2022 إلى 2262 جنيهًا للطن بنهاية يوليو الماضى.
وأرجع أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، زيادة الإنتاج إلى نمو الطلب فى السوق المحلى، بجانب فتح أسواق تصديرية جديدة فى الدول العربية.
وأضاف لـ“البورصة”، أن الإنتاج مرشح للزيادة بنسبة كبيرة بنهاية العام الجارى، نظرًا لتوجه المصانع خلال الشهرين الماضيين لرفع الطاقة الإنتاجية بنسب تراوحت بين 5 و10% لتلبية الطلب المتزايد.
وبلغ إنتاج مصر من الأسمنت خلال العام الماضى 45.8 مليون طن، فى حين تصل الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركات إلى 82 مليون طن سنويًا، بينما حجم الاستهلاك المحلى 44.9 مليون طن، بحسب شعبة الأسمنت.
ومد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال شهر يوليو الماضى، قرار خفض الطاقات الإنتاجية لـ23 شركة أسمنت عاملة فى السوق المحلى لمدة عام ينتهى فى 23 يوليو 2024.
وبدأت شركات إنتاج الأسمنت فى يوليو 2021 تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت بنسب تتراوح بين 30% و35% كحل لأزمة القطاع الذى شهد زيادة كبيرة فى المعروض.
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