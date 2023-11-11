23.3 مليون طن إنتاج الأسمنت فى مصر خلال أول 7 شهور من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع إجمالى إنتاج الأسمنت فى مصر إلى 23.3 مليون طن خلال أول 7 شهور من العام الجارى، مقابل 22.8 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بدعم من زيادة الطلب فى الأسواق.

ووفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى، ارتفع إجمالى إنتاج الأسمنت لشهر يوليو 2023 بنحو 5.3%، مقارنة بشهر يونيو من العام ذاته، كما ارتفع متوسط أسعار المستهلك بمعدل 0.3% خلال يوليو مقارنةً بشهر يونيو.

وبلغ إجمالى المبيعات 21 مليون طن خلال أول 7 شهور من العام الجارى مقابل 24.8 مليون طن من العام الماضى، وزاد متوسط سعر طن الأسمنت من 1667 جنيهًا فى يوليو 2022 إلى 2262 جنيهًا للطن بنهاية يوليو الماضى.

وأرجع أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، زيادة الإنتاج إلى نمو الطلب فى السوق المحلى، بجانب فتح أسواق تصديرية جديدة فى الدول العربية.

وأضاف لـ“البورصة”، أن الإنتاج مرشح للزيادة بنسبة كبيرة بنهاية العام الجارى، نظرًا لتوجه المصانع خلال الشهرين الماضيين لرفع الطاقة الإنتاجية بنسب تراوحت بين 5 و10% لتلبية الطلب المتزايد.

وبلغ إنتاج مصر من الأسمنت خلال العام الماضى 45.8 مليون طن، فى حين تصل الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركات إلى 82 مليون طن سنويًا، بينما حجم الاستهلاك المحلى 44.9 مليون طن، بحسب شعبة الأسمنت.

ومد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال شهر يوليو الماضى، قرار خفض الطاقات الإنتاجية لـ23 شركة أسمنت عاملة فى السوق المحلى لمدة عام ينتهى فى 23 يوليو 2024.

وبدأت شركات إنتاج الأسمنت فى يوليو 2021 تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت بنسب تتراوح بين 30% و35% كحل لأزمة القطاع الذى شهد زيادة كبيرة فى المعروض.