رئيس قسم الجراحة بمستشفى الرنتيسي: لا مكان بغزة يعالج الأطفال حاليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس قسم الجراحة في مستشفى الرنتيسي للأطفال محمد الماضي إن الأطفال في غزة يفتقدون للخدمات ولا مكان يعالجهم الآن.
وأضاف الرنتيسي أن الأطفال هم أكثر فئة تضررت من هذه الحرب، مؤكدا أن حرب إسرائيل اليوم هي حرب على الأطفال والنساء.
وبيّن أن الاحتلال حاصر المستشفى 3 أيام متتالية إلا أن الكوادر الطبية رفضت مغادرة المستشفى.
وتحدى الرنتيسي الاحتلال إثبات أي وجود لعناصر المقاومة الفلسطينية في المستشفى.
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