رئيس قسم الجراحة بمستشفى الرنتيسي: لا مكان بغزة يعالج الأطفال حاليا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس قسم الجراحة في مستشفى الرنتيسي للأطفال محمد الماضي إن الأطفال في غزة يفتقدون للخدمات ولا مكان يعالجهم الآن.

وأضاف الرنتيسي أن الأطفال هم أكثر فئة تضررت من هذه الحرب، مؤكدا أن حرب إسرائيل اليوم هي حرب على الأطفال والنساء.

وبيّن أن الاحتلال حاصر المستشفى 3 أيام متتالية إلا أن الكوادر الطبية رفضت مغادرة المستشفى.

وتحدى الرنتيسي الاحتلال إثبات أي وجود لعناصر المقاومة الفلسطينية في المستشفى.