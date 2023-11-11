Saturday, 11 November 2023 07:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نصر الله: إسرائيل لا تزال عاجزة عن تقديم صورة انتصار واحد في غزة

11/11/2023 10:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن الوحشية الإسرائيلية هدفها إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق المشروعة.


وأضاف نصر الله خلال كلمته بمناسبة يوم الشهيد أن الوقت يضغط على العدو الإسرائيلي ومن يحميه من رؤساء دول غربية.


ونوه أنه لم يعد أحد في العالم يدعم العدوان الإسرائيلي سوى الولايات المتحدة وبريطانيا.


وأشار أن إسرائيل لا تزال عاجزة عن تقديم صورة انتصار واحد في غزة منوها أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير المعركة وكل الضغط يجب أن يكون على هذه الإدارة.

وعبر نصر الله عن شعوره بالأسف من حديث عن تصد عربي للصواريخ والمسيّرات اليمنية التي أطلقت باتجاه إسرائيل.


وأفاد بأن استهداف القواعد الأميركية في العراق وسوريا انطلق بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

MENAFN11112023000208011052ID1107410973

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث