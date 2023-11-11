نصر الله: إسرائيل لا تزال عاجزة عن تقديم صورة انتصار واحد في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن الوحشية الإسرائيلية هدفها إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق المشروعة.
وأضاف نصر الله خلال كلمته بمناسبة يوم الشهيد أن الوقت يضغط على العدو الإسرائيلي ومن يحميه من رؤساء دول غربية.
ونوه أنه لم يعد أحد في العالم يدعم العدوان الإسرائيلي سوى الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأشار أن إسرائيل لا تزال عاجزة عن تقديم صورة انتصار واحد في غزة منوها أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير المعركة وكل الضغط يجب أن يكون على هذه الإدارة.
وعبر نصر الله عن شعوره بالأسف من حديث عن تصد عربي للصواريخ والمسيّرات اليمنية التي أطلقت باتجاه إسرائيل.
وأفاد بأن استهداف القواعد الأميركية في العراق وسوريا انطلق بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.
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