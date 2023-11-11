نصر الله: إسرائيل لا تزال عاجزة عن تقديم صورة انتصار واحد في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن الوحشية الإسرائيلية هدفها إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق المشروعة.



وأضاف نصر الله خلال كلمته بمناسبة يوم الشهيد أن الوقت يضغط على العدو الإسرائيلي ومن يحميه من رؤساء دول غربية.



ونوه أنه لم يعد أحد في العالم يدعم العدوان الإسرائيلي سوى الولايات المتحدة وبريطانيا.



وأشار أن إسرائيل لا تزال عاجزة عن تقديم صورة انتصار واحد في غزة منوها أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير المعركة وكل الضغط يجب أن يكون على هذه الإدارة.

وعبر نصر الله عن شعوره بالأسف من حديث عن تصد عربي للصواريخ والمسيّرات اليمنية التي أطلقت باتجاه إسرائيل.



وأفاد بأن استهداف القواعد الأميركية في العراق وسوريا انطلق بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

