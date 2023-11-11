الهلال الأحمر الفلسطيني: دبابات الاحتلال على بعد 20 مترا من مستشفى القدس

الهلال الأحمر الفلسطيني: دبابات الاحتلال على بعد 20 مترا من مستشفى القدس
التاريخ
11/11/2023 10:11:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تبعد حاليا 20 مترا من مستشفى القدس في قطاع غزة.
وأضاف أنه تم إطلاق النار بشكل مباشر على المستشفى وسط حالة هلع وخوف شديدين بين النازحين الذين لجأوا للمستشفى.
يأتي ذلك وسط استهداف إسرائيلي غير مسبوق لمستشفيات القطاع المحاصر.
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