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الهلال الأحمر الفلسطيني: دبابات الاحتلال على بعد 20 مترا من مستشفى القدس

11/11/2023 10:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تبعد حاليا 20 مترا من مستشفى القدس في قطاع غزة.

وأضاف أنه تم إطلاق النار بشكل مباشر على المستشفى وسط حالة هلع وخوف شديدين بين النازحين الذين لجأوا للمستشفى.


يأتي ذلك وسط استهداف إسرائيلي غير مسبوق لمستشفيات القطاع المحاصر.

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