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القسام: ندك حشدا للآليات الإسرائيلية غرب إيريز

11/11/2023 10:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت كتائب القسام بأن مقاتليها يدكون حشدا للآليات الإسرائيلية المتوغلة غرب إيريز بقذائف هاون من العيار الثقيل.


وتخوض كتائب القسام اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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