القسام: ندك حشدا للآليات الإسرائيلية غرب إيريز

القسام: ندك حشدا للآليات الإسرائيلية غرب إيريز
التاريخ
11/11/2023 10:11:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت كتائب القسام بأن مقاتليها يدكون حشدا للآليات الإسرائيلية المتوغلة غرب إيريز بقذائف هاون من العيار الثقيل.
وتخوض كتائب القسام اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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