أطباء بلا حدود: القصف على مستشفيات غزة مستمر منذ 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة "أطباء بلا حدود" -عبر منصة إكس- إن مستشفيات غزة تعرضت لقصف متواصل خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لا تزال الفرق الطبية والمرضى بداخلها.
وطالبت المنظمة بإيقاف عاجل لإطلاق النار على مستشفيات القطاع حتى يتمكّن الأطباء من إنقاذ حياة المصابين.
وأضافت أن الاتصال انقطع حاليًا مع جميع كوادرنا في مستشفى الشفاء، ويساورنا قلق بالغ على سلامة المرضى والطاقم الطبي.
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