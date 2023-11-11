أطباء بلا حدود: القصف على مستشفيات غزة مستمر منذ 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة "أطباء بلا حدود" -عبر منصة إكس- إن مستشفيات غزة تعرضت لقصف متواصل خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لا تزال الفرق الطبية والمرضى بداخلها.



وطالبت المنظمة بإيقاف عاجل لإطلاق النار على مستشفيات القطاع حتى يتمكّن الأطباء من إنقاذ حياة المصابين.

وأضافت أن الاتصال انقطع حاليًا مع جميع كوادرنا في مستشفى الشفاء، ويساورنا قلق بالغ على سلامة المرضى والطاقم الطبي.

