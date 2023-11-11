ولفرهامبتون يقلب الطاولة على توتنهام ويحرمه من استعادة صدارة الدوري الإنجليزي

قلب ولفرهامبتون الطاولة على ضيفه توتنهام عندما حول تخلفه أمامه الى فوز 2-1 وحرمه من استعادة التوازن والصدارة ولو مؤقتا السبت في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وكان توتنهام في طريقه الى استعادة توزانه عقب الخسارة الاولى هذا الموسم امام تشلسي 1-4 الاثنين الماضي في المرحلة الحادية عشرة، عندما أنهى الوقت الأصلي متقدما بهدف مبكر للويلزي برينان جونسون في الدقيقة الثالثة، لكن ولفرهامبتون سجل هدفين في الوقت بدل الضائع عبر الإسباني بابلو سارابيا (90+1) والغابوني ماريو ليمينا (90+7).

ويدين ولفرهامبتون بفوزه إلى سارابيا الذي أدرك التعادل بعد أربع دقائق من دخوله مكان البرازيلي جواو غوميش، ثم صنع تمريرة هدف الفوز لليمينا بعد ست دقائق.

وحقق ولفرهامبتون فوزه الرابع هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارة، فرفع رصيده الى 14 نقطة وصعد الى المركز الثاني عشر مؤقتا.

في المقابل، مني توتنهام بخسارته الثانية تواليا فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب الذي يحل ضيفا على تشلسي الأحد في قمة وختام المرحلة.

وبات توتنهام مهددا بالتراجع الى المركز الرابع في حال فوز أرسنال على بيرنلي لاحقا، وليفربول على برنتفورد الأحد.

ولم يقدم الفريق اللندني بمستواه الهجومي الرائع الذي أظهره منذ بداية الموسم حتى السقوط امام جاره اللندني، وبدا متأثرا بشكل كبير بغياب أبرز ركائزه الأساسية صانع ألعابه جيمس ماديسون والمدافع الهولندي ميكي فان دي فين والجناح الكرواتي إيفان بيريتشيتش والمهاجمان البرازيلي ريشاليسون وريان سيسينيون بسبب الاصابة، والمدافعان الارجنتيني كريستيان روميرو والايطالي ديستيني اوديجي بسبب الايقاف.

وبكر توتنهام بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثالثة عندما مرر الدولي السويدي ديان كولوشيفسكي كرة بطريقة رائعة الى المدافع الإسباني بيدرو بورو المتوغل داخل المنطقة فمررها عرضية تابعها جونسون من مسافة قريبة على يمين الحارس البرتغالي جوزيه سا.

وكاد المدافع الدولي الجزائري ريان أيت نوري يدرك التعادل من انفراد داخل المنطقة أنهاه بتسديدة قوية ابعدها المدافع الويلزي بن ديفيس في توقيت مناسب الى ركنية لم تثمر (10).

وأنقذ الحارس الايطالي غوغلييلمو فيكاريو مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية عكسية لليمينا من داخل المنطقة (33).

وتابع فيكاريو تألقه بالتصدي لرأسية البرتغالي توتي من مسافة قريبة (45+3).

ونزل ولفرهامبتون بكل ثقله مطلع الشوط الثاني بحثا عن التعادل وكاد يفعلها عبر كونيا عندما تلقى كرة من أيت نوري عند حافة المنطقة فسددها بجوار القائم الايسر (53).

وأهدر الدولي الكوري الجنوبي هي-تشان هوانغ كرة سهلة اثر دربكة أمام المرمى عقب ركلة ركنية سددها بجوار القائم الايسر للحارس فيكاريو (54).

وكاد البديل النمسوي ساشا كالايدتيتش يفعلها براسية من مسافةو قريبة مرت بجوار القائم الأيمن (85).

وأنقذ حارس مرمى ولفرهامبتون فريقه من هدف ثان بتصديه لتسديدة البديل الارجنتيني جيوفاني لوسيلسو (88).

ونجح سارابيا في إدراك التعادل عندما تلقى كرة داخل المنطقة من كونيا فروضها لنفسه بيمناه وسددها "على الطاير" بيسراه داخل المرمى (90+1).

وفي الوقت لاذي كان فيه الحكم تيموثي وود يستعد لإطلاق صارفته النهائية لعب ولفرهامبتون ركلة حرة من منتصف الملعب بسرعة حيث لعبها ليمينا الى سارابيا في الجهة اليمنى فتوغل ومررها عرضية تابعها ليمينا المنطلق من الخلف زاحفة داخل المرمى (90+7).

ويلعب لاحقا أيضا كريستال بالاس مع إيفرتون، ومانشستر يونايتد مع لوتون تاون، وبورنموث مع نيوكاسل يونايتد.

كما يلعب الأحد برايتون مع شيفيلد يونايتد، ووست هام مع نوتنغهام فوريست، وأستون فيلا مع فولهام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز