انقطاع الكهرباء عن أكبر مستشفى في غزة بسبب نفاد الوقود

تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس، دعوات من حلفاء غربيين لبذل المزيد من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين، فيما حاصرت القوات الإسرائيلية أكبر مستشفيات غزة، حيث قال أطباء إن خمسة مرضى لقوا حتفهم، بينهم رضيع مبتسر، بعد نفاد الوقود من آخر مولد كهرباء.

وصورت إسرائيل مستشفى الشفاء بأنها مركز القيادة الرئيسي لحركة حماس، وقالت إن المسلحين يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية هناك وأقاموا خنادق معقدة تحته، وهي مزاعم تنكرها حماس وأفراد المستشفى.

في الأيام الأخيرة، تصاعد القتال قرب مستشفى الشفاء ومستشفيات أخرى في منطقة القتال بشمال غزة، كما نفدت الإمدادات.

وقال محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، متحدثاً عبر الهاتف وسط أصوات إطلاق النار والانفجارات: «ليست هناك كهرباء. توقفت الأجهزة الطبية. المرضى، وبالأخص في الرعاية المركزة، بدأوا في الموت».

وأضاف أن القوات الإسرائيلية «تطلق النار على أي شخص خارج أو داخل المستشفى»، وتمنع الحركة بين المباني في المجمع.

ورداً على أنباء بأن القوات الإسرائيلية تطلق النار على باحة مستشفى الشفاء، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي إلا من قول إن قواته تشتبك في القتال مع مسلحي حماس في محيط المنطقة وتتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع إيذاء المدنيين.

وأوضح أن الجنود واجهوا مئات من مقاتلي حماس في منشآت ومدارس ومساجد وعيادات تحت الأرض خلال القتال في غزة.

وفي مستشفى الشفاء، مات خمسة مرضى بعد توقف مولد الكهرباء، بينهم رضيع مبتسر، وفق ما ذكره مدحت عباس، المتحدث باسم وزارة الصحة.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مسؤولية أي ضرر يقع على المدنيين تقع على عاتق حماس، مكرراً اتهامات قديمة بأن حماس تستخدم المدنيين في غزة دروعاً بشرية.

كما قال إنه بالرغم من حث إسرائيل المدنيين على مغادرة مناطق القتال، «تفعل حماس كل ما بوسعها لمنعهم من المغادرة».

جاء تصريحه بعد أن ضغط الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لوقف إطلاق النار وحث قادة آخرين على الانضمام لدعوته، وأخبر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأنه «لا مبرر» لاستمرار القصف الإسرائيلي.

وبعد هجوم حماس يوم 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، دافع حلفاء إسرائيل عن حق البلاد في حماية نفسها. لكن بعد دخول الشهر الثاني الآن من الحرب، هناك خلافات متزايدة حول كيفية شعور كثيرين إزاء الطريقة التي تقاتل بها إسرائيل.

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