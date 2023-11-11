«أفينيوز ورلد» تطلق خدمات الدفع بدون حاجة للإنترنت في الإمارات

أعلنت شركة التكنولوجيا المالية العالمية «أفينيوز ورلد إف زد إل إل سي» المملوكة بالكامل لشركة إنفيبيم أفينيوز المحدودة ومقرها الإمارات، عن تقديم حل الدفع من خلال رمز الاستجابة السريعة عبر الهاتف المحمول، حيث يمكن للتجار في سوق الإمارات الاستفادة من مشهد المدفوعات خارج استخدام الإنترنت، كونها تعتبر خطوة محورية واستراتيجية تمثل أول ظهور للشركة على الساحة الدولية لحلول الدفع خارج الإنترنت بدءاً من سوق الإمارات.

ويمكن تنزيل برنامج الدفع المبتكر هذا من متجر Google Playstore، ويمكنه تحويل أي جهاز محمول يدعم تقنية NFC إلى أجهزة نقاط بيع سهلة الاستخدام؛ ما يسمح بدفعات بسيطة بالبطاقة بنقرة واحدة فقط.

وتعد «أفينيوز ورلد إف زد إل إل سي» ثاني أكبر مجمع للمدفوعات غير المصرفية في الإمارات، وهي تمتلك وتدير العلامة التجارية للتكنولوجيا المالية «سي سي أفينيو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال آرون جيفاراج، نائب الرئيس للأعمال والعمليات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية: «تدخل أفينيوز ورلد للمرة الأولى إلى مجال الدفع من دون اتصال بالإنترنت في سوق الإمارات العربية المتحدة من خلال عروض الدفع المبتكرة باستخدام رمز الاستجابة السريعة للتجار، وبالفعل تم التجاوب السريع معنا خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك مؤسسات مشهورة في دبي».

ومن جانبه قال فيشواس باتيل، المدير الإداري المشترك لشركة إنفيبيم أفينيوز: «إن دخول الشركة إلى مجال الدفع خارج الإنترنت في سوق الإمارات يعد خطوة ذكية من الناحية الاستراتيجية، كما أن هذه التسهيلات ستزيد بشكل كبير من القيمة التي تقدمها بوابة الدفع «أفينيوز ورلد» للتجار والعملاء، حيث سيعزز مكانة التاجر في مساحة قبول الدفع من دون اتصال بالإنترنت أيضاً».

وتمتلك العلامة التجارية لتجميع المدفوعات الرقمية لشركة إنفيبيم «سي سي أفينيو»، أكثر من 5000 عميل في الإمارات وحدها، منهم إعمار، وداماك، ونخيل، ولم تكتفِ بذلك فحسب، بل كان لها حضور كبير في الأسواق العالمية الرئيسية، التي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

في السنوات الست الماضية، قامت «أفينيوز ورلد» بسلاسة بمعالجة إجمالي مثير للإعجاب بلغ 24.5 مليار درهم من المعاملات، حيث جمعت حصيلة كبيرة بلغت نحو 23.5 مليون معاملة حتى الآن. وشهدت هذه السنة المالية في شهر أغسطس إنجازاً تاريخياً للشركة، حيث حققت إنجازاً رائعاً في معالجة أكثر من مليار درهم في المعاملات خلال شهر واحد، وهو دليل كبير على نجاحها المستمر.

وفقاً لتقارير السوق المختلفة، أغلق سوق مدفوعات رمز الاستجابة السريعة العالمي في عام 2022 بتقييم قدره 11.2 مليار دولار أمريكي، فالتوقعات ليست أقل من رائعة، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 16.9%، وبلغت ذروتها في تقييم مثير للإعجاب بأكثر من 55.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.