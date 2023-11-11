خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة بشكل كامل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم السبت، إن
مجمع الشفاء الطبي خرج عن الخدمة تماما.
وتاليا أبرز تصريحات القدرة:
.ساحات مستشفى الشفاء مسرح للقناصة والمسيرات
.هناك 20 ألفا في مستشفى الشفاء ما بين نازح وطاقم طبي
.مستشفى الشفاء بات مسرحا لعمليات الجيش الإسرائيلي
.ناشدنا عدة جهات وقف ما يحدث في محيط مستشفى الشفاء دون استجابة
.نحاول فقط إنقاذ ما يمكن إنقاذه بأساليب بدائية
.بتنا نفقد جريحا تلو آخر واستشهد 5 جرحى مؤخرا بسبب عدم توفر العلاج
.الوضع في مستشفى الشفاء كارثي
.الاحتلال الإسرائيلي قرر مصير المواطنين الموجودين داخل مجمع الشفاء
.لم نستطع اليوم إحصاء عدد الضحايا بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت
.نحتاج إلى دعم المستشفيات بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود
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