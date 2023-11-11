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خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة بشكل كامل

11/11/2023 9:24:23 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم السبت، إن
مجمع الشفاء الطبي خرج عن الخدمة تماما.

وتاليا أبرز تصريحات القدرة:

.ساحات مستشفى الشفاء مسرح للقناصة والمسيرات

.هناك 20 ألفا في مستشفى الشفاء ما بين نازح وطاقم طبي

.مستشفى الشفاء بات مسرحا لعمليات الجيش الإسرائيلي

.ناشدنا عدة جهات وقف ما يحدث في محيط مستشفى الشفاء دون استجابة

.نحاول فقط إنقاذ ما يمكن إنقاذه بأساليب بدائية

.بتنا نفقد جريحا تلو آخر واستشهد 5 جرحى مؤخرا بسبب عدم توفر العلاج

.الوضع في مستشفى الشفاء كارثي

.الاحتلال الإسرائيلي قرر مصير المواطنين الموجودين داخل مجمع الشفاء

.لم نستطع اليوم إحصاء عدد الضحايا بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت

.نحتاج إلى دعم المستشفيات بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود

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