«جامعة الإمارات» بطلاً لدوري جامعات مدينة العين للشطرنج



توج فريق جامعة الإمارات العربية المتحدة بلقب دوري الفرق للشطرنج الذي أقيم ضمن فعاليات بطولات جامعات مدينة العين، ونظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وحلت كليات التقنية العليا (HCT) في المركز الثاني بـ 5 نقاط، في حين جاء فريق «العين بويز» في المركز الثالث برصيد نقطتين.

أقيمت البطولة في مقر جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وجامعة الإمارات، لتشجيع الروح الرياضية وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين الطلاب.

من جانبه، أكد عبدالله راشد الراشدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، على مسؤولية النادي في المساهمة المجتمعية، وأن النادي يولي أهمية بالغة للأنشطة المجتمعية، من خلال المشاركة في تنظيم الأحداث والفعاليات مع الجهات المجتمعية المختلفة في مدينة العين.

وعن البطولة، أوضح الراشدي، إن مثل هذه البطولات تمثل فرصة للتواصل والتفاعل بين الجامعات وتعزيز التنمية الشخصية للطلاب، كما أنها قد تكون فرصة لاكتشاف المواهب، مضيفاً إن تنظيم البطولة تحت إشراف النادي يعكس التزامه بتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية بين فئات المجتمع المختلفة.

في المقابل، أعرب إبراهيم مختار أحمد مشرف الأنشطة الرياضية بجامعة الإمارات العربية المتحدة عن مدى سعادته بالإقبال الكبير للطلاب في جميع الأنشطة وفي مقدمتها الشطرنج، كما أثنى على الدعم والعلاقة طويلة المدى التي تربطهم بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وأضاف: «كان النادي شريكاً استراتيجياً لنا على مدار السنوات، وهذا التعاون يثمر اليوم عن جيل يعي قيمة الرياضة الذهنية وأثرها الإيجابي على الأداء الأكاديمي والشخصي. نتطلع إلى مزيد من الفعاليات المشتركة التي تعزز هذه الرؤية المشتركة».

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