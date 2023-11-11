الأسطورة مالديني يعود إلى عالم كرة القدم من بوابة الدوري السعودي



أفاد تقرير صحفي باقتراب أسطورة الكرة الإيطالية باولو مالديني المدير التقني السابق لنادي ميلان من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، خلال الأيام المقبلة.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع "أكس" وفقا لروسيا اليوم: "باولو مالديني، المرشح الرئيسي لتولي منصب المدير الرياضي لاتحاد جدة".

وأضاف: "من المقرر أن يحسم مدير ميلان السابق مستقبله قريبا، في ضوء وجود عرض جاد من النادي السعودي".

وكانت مجموعة "ريد بيرد" المالكة لميلان، أقالت مالديني من منصبه، عقب انتهاء الموسم الماضي، بسبب اختلاف في وجهات النظر.

وساهم باولو مالديني، في تحقيق ميلان لقب الدوري الإيطالي في الموسم 2021-2022، قبل الرحيل عن إدارة "الروسونيري" بعدها بعام واحد.

ويسعى نادي اتحاد جدة للحفاظ على لقب دوري روشن، الذي توج به في الموسم الماضي، ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال ديسمبر المقبل.

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