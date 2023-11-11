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أمير قطر : المجتمع الدولي يعامل إسرائيل على أنها فوق القانون

11/11/2023 9:24:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت ، أن
سكان قطاع غزة يتحملون ما لا يمكن للبشر تحمله في ظل آلة الحرب الإسرائيلية
تحت مزاعم الدفاع عن النفس.

وقال أمير قطر، في كلمة أمام القمة العربية الإسلامية بالرياض اليوم ، إن "المجتمع الدولي يعامل إسرائيل على أنها فوق القانون ولا يمكن أن يمر قصــف المستشفيات مرور الكرام".

وأكد على ضرورة فتح المعابر لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة دون أي عوائق
أو شروط ، معربا عن أمله في التوصل إلى هدنة إنسانية تجنب قطاع غزة كارثة أكبر من التي يعانيها سكان القطاع الآن.

وانطلقت في
العاصمة السعودية الرياض ، اليوم ،
القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها
قطاع غزة.

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