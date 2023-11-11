«دي بي ورلد» تعلق عملياتها في أستراليا بعد حادث أمن سيبراني

أفادت «دي بي ورلد»، وهي أكبر مشغلي المحطات في أستراليا، أن الشركة أوقفت جميع عمليات محطات الموانئ بسبب ما تسميه «حادث الأمن السيبراني».



وقالت الشركة إنه تم تعليق العمليات حفاظاً على سلامة عملائها وموظفيها.

وقالت«دي بي ورلد» أستراليا في بيان صدر إلى وسائل الإعلام الأسترالية: «تعمل فرقنا بجد لاحتواء الموقف وتحديد التأثير على أنظمتنا وبياناتنا».



وأفادت الشركة بأنها تتعاون مع خبراء الأمن السيبراني وتقوم بإخطار السلطات المختصة بينما تواصل التحقيق في نطاق الانتهاك.

وبحسب ما ورد في البيان تم إيقاف العمل لجميع العمليات الساحلية في محطات الشركة في سيدني وملبورن، وبريسبان وفريمانتل، بعد اكتشاف الاختراق خلال نهار الجمعة 10 نوفمبر 2023.

وستعلن الشركة عن تفاصيل إضافية يوم السبت، حيث كانت يوم الجمعة تظهر رسائل تحذيرية على موقع الشركة.

وكانت عبارة «التحقق مما إذا كان الاتصال بالموقع آمناً» تظهر في بعض الصفحات على موقع موانئ دبي العالمية بأستراليا.

وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت السبت أن حادثاً على صلة بالأمن السيبراني وصفته بأنه «كبير» أصاب عدة موانئ في البلاد، وأنها بصدد العمل لتنسيق الرد.

وقالت وزيرة الداخلية كلار أونيل على منصة إكس (تويتر سابقاً) إن الحكومة تنسق للرد على «هجوم سيبراني كبير يمس عدة موانئ أسترالية»، من دون أن تحدد عددها.

وتتعاون السلطات مع شركة «دي بي ورلد أستراليا» التي تتولى تسيير تلك الموانئ «لتقدير حجم أثر» الهجوم، وفق ما أضافت الوزيرة.

وتشغل «دي بي ورلد أستراليا» محطات للحاويات في موانئ ملبورن وسيدني وبريسبان وفريمانتل.

وأفاد المنسق الوطني للأمن السيبراني دارن غولدي على إكس (تويتر سابقاً) أن هذه الهيئة تقدم النصح «والمساعدة التقنية» لشركة الموانئ.

وأضاف «إن الانقطاع يمكن أن يتواصل لعدة أيام، وسيكون له أثر على نقل البضائع والدخول والخروج من البلاد».

كما أعلن أن الحكومة سوف تعقد الأحد اجتماعاً مع الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وهي هيئة للتنسيق تستدعيها السلطات في الأزمات.

فيما فتحت الشرطة الفيدرالية الأسترالية تحقيقاً في الحادث، وفق ما أشار كولدي. وعين هذا الأخير، وهو مسؤول سابق في سلاح الجو الأسترالي، منسقا للأمن السيبراني في يوليو بعد تعرض البلاد لعدة هجمات.

فقبل نحو عام سُرقت المعطيات الشخصية لأكثر من تسعة ملايين من مشتركي شركة الاتصالات أوبتوس في هجوم سيبراني، وهي واحدة من أهم شركات الاتصالات في البلاد.

الأسبوع الماضي أيضاً تعرضت الشركة نفسها لعطل ضخم لم تفسر أسبابه بعد.

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