لتعويض غياب الإيطالي ساندرو تونالي .. نجم الهلال السعودي مطلوب في نيوكاسل

(MENAFN
- Al-Bayan)
علق المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إيدي هاو، على إمكانية التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، أحد نجوم نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وترددت أنباء قوية حول رغبة نادي نيوكاسل يونايتد في الاستعانة بخدمات روبن نيفيز على سبيل الإعارة خلال يناير المقبل، لتعويض غياب الإيطالي ساندرو تونالي الموقوف لمدة 10 أشهر نتيجة تورطه في قضية مراهنات.
وعن هذا الأمر، قال إيدي هاو في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو: "نحن نعرف نيفيز جيدا، لقد كان أحد أهم لاعبي وولفرهامبتون".
وأضاف: "أنا منفتح للغاية على التعاقدات الجديدة من أي مكان، بشرط تقديم الإضافة المطلوبة للفريق".
وأشار إيدي هاو وفقا لروسيا اليوم إلى أن: "هناك مفاوضات مع اللاعب نيفيز بكل تأكيد، ولكن لا أعرف أي شيء آخر، ونأمل أن نحصل على الصفقات الجيدة".
ونوه رومانو في وقت سابق، إلى أن العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودية الذي يمتلك نادي نيوكاسل وإدارة الهلال، قد تؤدي لإتمام الصفقة.
يذكر أن روبن نيفيز (26 عاما) شارك في 18 مباراة مع الهلال منذ قدومه من ولفرهامبتون خلال الصيف الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.
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