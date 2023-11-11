لتعويض غياب الإيطالي ساندرو تونالي .. نجم الهلال السعودي مطلوب في نيوكاسل

علق المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إيدي هاو، على إمكانية التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، أحد نجوم نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وترددت أنباء قوية حول رغبة نادي نيوكاسل يونايتد في الاستعانة بخدمات روبن نيفيز على سبيل الإعارة خلال يناير المقبل، لتعويض غياب الإيطالي ساندرو تونالي الموقوف لمدة 10 أشهر نتيجة تورطه في قضية مراهنات.

وعن هذا الأمر، قال إيدي هاو في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو: "نحن نعرف نيفيز جيدا، لقد كان أحد أهم لاعبي وولفرهامبتون".

وأضاف: "أنا منفتح للغاية على التعاقدات الجديدة من أي مكان، بشرط تقديم الإضافة المطلوبة للفريق".

وأشار إيدي هاو وفقا لروسيا اليوم إلى أن: "هناك مفاوضات مع اللاعب نيفيز بكل تأكيد، ولكن لا أعرف أي شيء آخر، ونأمل أن نحصل على الصفقات الجيدة".

ونوه رومانو في وقت سابق، إلى أن العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودية الذي يمتلك نادي نيوكاسل وإدارة الهلال، قد تؤدي لإتمام الصفقة.

يذكر أن روبن نيفيز (26 عاما) شارك في 18 مباراة مع الهلال منذ قدومه من ولفرهامبتون خلال الصيف الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.





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