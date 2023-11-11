المركز الوطني للأرصاد: طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب على بعض المناطق الغربية قد تكون ركامية، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 12:15 و المد الثاني عند الساعة 00:58 و الجزر الأول عند الساعة 18:53 والجزرالثاني عند الساعة 06:12.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 08:11 والمد الثاني عند الساعة 21:50 و الجزر الأول عند الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 03:23.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 24 70 15

دبي 35 24 55 20

الشارقة 34 21 50 15

عجمان 33 24 50 20

أم القيوين 32 22 50 25

رأس الخيمة 33 17 65 15

الفجيرة 29 24 70 40

العـين 34 24 40 10

ليوا 34 22 85 15

الرويس 32 25 70 50

السلع 29 26 65 55

دلـمـا 29 27 70 40

طنب الكبرى 30 28 50 35

طنب الصغرى 30 28 50 35

أبو موسى 31 27 65 50

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