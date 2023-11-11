خالد بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للقوارب

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وقام سموّه بجولة تفقدية شملت عدداً من أجنحة الجهات المشاركة التي عرضت أحدث الابتكارات في مجال صناعة القوارب، وصيد الأسماك والرياضات المائية في العالم، إضافةً إلى المنتجات البحرية ومعدات الصيد البحري، ولوازم ممارسة الأنشطة الرياضية المائية والبحرية.

وأشاد سموّه بالجهود التي بُذلت في تنظيم المعرض الذي يشهد نمواً متواصلاً في عدد الدول المشاركة والشركات المحلية والدولية العارضة والزائرين كلَّ عام.

وأكد سموه أن المقوِّمات التي تحظى بها إمارة أبوظبي جعلت منها مركزاً لاحتضان مختلف الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية، ما عزز مكانة الإمارة باعتبارها وجهةً رائدةً للسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال في المنطقة.

ويُقدِّم معرض أبوظبي الدولي للقوارب فرصة مثالية للشركات المحلية والعالمية، لتعزيز حضورها في أسواق دول المنطقة، حيث يتيح لشركات الترفيه البحري منصة متكاملة لعقد شراكات تعزِّز نموَّ القطاع، وعرض منتجاتها وأعمالها أمام شريحة واسعة من الهواة والمحترفين والمهتمين بالمنتجات البحرية ومعدات صيد الأسماك والرياضات المائية.

وتشهد نسخة هذا العام من المعرض التي تُعقد في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2023، مشاركة محلية ودولية واسعة، حيث تستقطب ما يزيد على 10,000 زائر، بمشاركة أكثر من 700 شركة وعلامة تجارية محلية من أكثر من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ورافق سموّه خلال الجولة كل من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحميد مطر الظاهري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

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