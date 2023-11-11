4 ملايين دولار للفريق الفائز.. صن داونز والوداد يرصدان اللقب التاريخي الأول لدوري السوبر الإفريقي

يرغب كل من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي دخول تاريخ القارة السمراء، عندما يخوضان غداً الأحد على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في بريتويا إياب الدور النهائي لمسابقة دوري إفريقيا لكرة القدم.

ويمني كلا الفريقين النفس بتحقيق أول ألقاب هذه المسابقة البالغة جائزتها الأولى 4 ملايين دولار أميركي، والثانية 3 ملايين دولار، كي تكون مسك ختام منافسة استحدثها الاتحاد القاري (كاف) بمشاركة افضل ثمانية فرق في القارة السمراء، وسيرفع عدد المشاركين فيها الى 24 العام المقبل.

واستحق الفريقان التواجد في الدور النهائي عن جدارة، بعدما حجزا بطاقتيهما من عقر دار أعرق فريقين في القارة في دور الأربعة: صن داونز أطاح المارد الأحمر الأهلي المصري حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في مسابقة دوري ابطال إفريقيا، والوداد الترجي التونسي.

ويدخل الوداد البيضاوي الى مباراة الأحد بعدما حسم مباراة الذهاب على أرضه 2-1 الأحد الماضي، وهي نتيجة غير مطمئنة، كون الفريق الجنوب إفريقي يحتاج الى الفوز بهدف نظيف لرفع الكأس على أرضه وأمام جماهيره.

حظوظ متساوية

وهذه المواجهة الثانية بين الوداد مع صن داونز خلال ستة أشهر، بعد الأولى في نصف نهائي دوري الأبطال في مايو الماضي عندما تعادلا سلباً ذهاباً في الدار البيضاء و2-2 إيابا في بريتوريا وتأهل الوداد إلى النهائي مستفيداً من تسجيله خارج أرضه.

وسبق للفريقين أن تواجها ثلاث مرات في أدوار إقصائية، كانت الغلبة فيها للوداد، ما يمنحه أفضلية معنوية على نظيره الجنوب إفريقي.

وبلغ الوداد نهائي دوري الأبطال عام 2017 عقب فوزه بركلات الترجيح على صنداونز في طريقه الى اللقب الثاني بعد الاول عام 1992 (فاز بلقبه الثالث عام 2022)، قبل أن يتواجها في نصف نهائي المسابقة نفسها عام 2019 ويفوز الوداد 2-1 ذهاباً ويفرض التعادل سلباً في الإياب.

وأكد عادل رمزي، مدرب النادي الاكثر تتويجا محليا في المغرب (22 لقبا)، إن كلا الفريقين يملكان فرصة الفوز "إنها مباراة كبيرة وكونها الأخيرة، الجميع يريد الفوز. فزنا 2-1 ذهابا، وهي نتيجة جيدة بالنسبة لنا. ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة بنسبة 50/50 للفوز لأي من الفريقين".

وأوضح في مؤتمر صحافي الجمعة أن فريقه استعد جيدا مثلما حدث في مباراة الذهاب على أرضه وأن جميع لاعبي الفريق واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم أمام صن داونز.

غياب مؤثر

وقال "كمدرب، هذا أول لقب إفريقي مهم أنافس عليه ونتمنى تأكيد جدارتنا بالظفر به".

وأضاف "الحافز الشخصي موجود، لكن التحفيز الأول هو تشريف بلادي والمساهمة بدوري في تطور كرة القدم المغربية. أرى أن حجم المباراة كاف لتكون عاملا محفزا إلى أبعد الحدود، نحتاج التركيز لأن الأحاسيس مختلفة. سنلعب بالروح نفسها والثقة ذاتها".

وأعرب عن أسفه لغياب يحيى جبران معترفا بأنهم سيفتقدون المدافع المؤثر "لاعب مهم جدا بالنسبة لنا ولهذا السبب قمنا بالاستعانة به لتحفيز باقي اللاعبين. لكنني أؤمن بالمجموعة وشعاري هو الفريق الواحد".

ويحوم الشك أيضا حول مشاركة الجناح منتصر الحتيمي، بسبب إصابة تعرض لها في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول لمباراة الذهاب.

ويفكّر رمزي في تعويض غياب جبران بإشراك لاعب الوسط أنس سرغات الذي دخل بديلا في مباراة الذهاب وسجل هدف الفوز بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، فيما يملك حلولا عدة لتعويض الحتيمي بتواجد نخبة من الأجنحة القوية على غرار الليبي حمدو الهوني وسيف الدين بوهرة ومحمد أوناجم.

نستحق اللقب

من جهته، قال مدرب صن داوزنز رولاني موكوينا في مؤتمر صحافي أمس الجمعة أن فريقه يستحق رفع الكأس "عطفا على عمل لاعبينا بجد وأظهارهم الولاء لبعضهم البعض وهم يستحقون الفوز بهذه الكأس".

وعلى الرغم من الالقاب القياسية المحلية (16 بينها 8 في السنوات العشر الاخيرة) لصنداونز الشهير بلقب "البرازيليين" ليس فقط بسبب قمصانه الصفراء ولكن أيضًا بسبب أسلوب لعبه الهجومي الذي يعكس في الغالب الطريقة البرازيلية، فإن نال لقبين قاريين فقط حتى الان هما دوري الابطال (2016) والكأس السوبر الإفريقية (2017).

وأوضح مدرب النادي المملوك لرئيس الاتحاد الافريقي باتريس موتسيبي "في الموسم الماضي، كنا بوضوح أفضل فريق في دوري أبطال إفريقيا، ومن المؤسف أننا لم نصل إلى النهائي أبدًا" في إشارة الى خروجه على يد الوداد البيضاوي.

واعترف موكوينا بأن الثأر من الفريق المغربي لن يكون سهلاً على الرغم من لعبه على أرضه، وقال "ستكون مباراة صعبة بالنظر إلى أنها ستكون أول مباراة نهائية كبرى لنا منذ عام 2016. نحن نواجه فريقًا وصل إلى آخر نهائيين في دوري الأبطال بالإضافة إلى نصف النهائي في النسخ السبع الأخيرة".

وأكد أن فريقه لعب بشكل جيد وسيطر على مباراة الذهاب وسيكون لديه الحافز لتكرار الأداء نفسه".

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