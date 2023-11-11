منصور بن زايد: الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة.

ودون سموه عبر منصة إكس: "نيابة عن رئيس الدولة، شاركت في القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة..نثمن جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة هذه القمة المهمة..الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام".

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