منصور بن زايد: الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة.
ودون سموه عبر منصة إكس: "نيابة عن رئيس الدولة، شاركت في القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة..نثمن جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة هذه القمة المهمة..الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام".
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