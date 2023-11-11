من امام كنيسة المهد : صرخة اطفال بيت لحم للعالم بضرورة وقف مذبحة وابادة اخوتهم في غزة شاهد PNN فيديو

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ في رسالة من امام كنيسة المهد وجهنحو 2500 طفل وطفلة فلسطينية صرخة نيابة عن أطفال فلسطين، عمومًا واطفال غزة على وجه الجهصوص الذين يذبحون بالة القتل الاسرائيلية رسالة، للعالم أجمع، مطالبين بوقف المجازر المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني في القطاع."

وجائت الفعالية بتنظيم من مديرية تربية بيت لحم وبالتعاون مع مكتب الرئيس محمود عباس وبلدية بيت لحم وفصائل العمل الوطني وكنائس بيت لحم للتعبير عن مطالب شعبنا الفلسطيني للعالم بضرورة وقف هذه المذبحة والمجزرة وحرب الابادة التي تشنها اسرائيل على اهلنا في قطاع غزة وتنتهك كل المواثيق والاعارف الدولية.

وتجمع الاطفال في ساحة المهد ورفعوا الاعلام الفلسطينية وصور الاطفال الشهداء في قطاع غزة مطالبين العالم من امام اقدس مكان مقدس للعالم المسيحي بالضغط على اسرائيل لوقف جرائمها تمهيدا لمحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين .

وقالت الطالبة ناتالي، إحدى الطالبات الفلسطينيات من بيت لحم والتي شاركت في المسيرة، انها تاتي مع زميلاتها للوقوف هنا للمطالبة بحماية شعب غزة من القتل الذي يتعرضون له وأضافت : "نحن هنا للتعبير عن حزننا لما يحدث ونأمل في أن تنتهي الحرب، وأن ينتصر الأطفال".

وتخلل الوقفة القاء العديد من الكلمات حيث تحدث محافظ بيت لحم بالانابة محمد طه ابو عليا ورئيس بلدية بيت لحم وعدد من رجال الدين الاسلامي والمسيحي كما القى الطلبة كلمات باللغات العربية والانكليزية والفرنسية لايصال صوت شعبنا الى العالم كما تخلل الوقفة القاء الطلبة كلمات مؤثرة عن واقع غزة تحت القصف والعدوان الى جانب تقديم اغاني وطنية وانسانية بعدة لغات في رسالة انسانية من اطفال بيت لحم وفلسطين للعالم.

كما دقت اجراس كنيسة المهد والكنائس المحيطة مع تكبيرات مسجد عمر بن الخطاب في صلاة مشتركة تحمل رسالة انسانية ودينية و وطنية للعالم اجمع مفادها ان شعبنا الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه يطالبون العالم بوقف المجزرة والجرائم وحرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني.

وبحسب القائمين على الفعالية فانها تمثل رسالة سياسية على مستويات متعددة حيث تعكس وحدة شعبنا على المستوى الداخلي الفلسطيني، إضافة إلى رسالة سياسية وإنسانية إلى العالم حول ضرورة إنهاء حرب الإبادة."

وفي هذا الاطار أكد محمد طه أبو عليا، القائم بأعمال محافظ بيت لحم في حديث مع PNN، أن الأطفال والنساء وكبار السن في غزة يتعرضون للقتل بواسطة الأسلحة الأمريكية، واليوم نرسل نداءً أمام كنيسة المهد، مكان يمثل رسول المحبة والسلام، أن الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة والقتل. يجب على العالم وقف ما يحدث.

من ناحيته، قال محمد صبح، أمين سر حركة فتح في مدينة بيت لحم، إن رسالة الفلسطينيين من كنيسة المهد هي رسالة للعالم من جميع أبناء بيت لحم، مسلمين ومسيحيين، من خلال دقات أجراس الكنائس ونداءات المساجد، لتوصيل رسالة تجمعنا لمواجهة هذه الجريمة التي ترتكب ضدنا في هذا العصر.

بعد دق أجراس كنيسة المهد وسماع نداء الصلاة من مسجد عمر بن الخطاب، أكد منظمو الفعالية من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزارة التربية وبلدية المدينة والفصائل الوطنية الفلسطينية أن رسالتها هي رسالة إنسانية فلسطينية إلى العالم، تمثل ضرورة وقف عدوان الاحتلال على أطفال بيت لحم."

و أثنى حنا حنانيا، عمدة بيت لحم، خلال مقابلة مع PNN على الفعالية التي تحمل برائيه معاني عديدة وقال: "اليوم نحن نحي ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات وسط العدوان على غزة، نحن موحدون لدعم حقوقنا الوطنية، مسلمين ومسيحيين."

وأضاف: "نرسل رسالة إلى العالم والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم و وقف الصمت لوقف هذه الحرب التي تستهدف أطفال غزة. نصف الشهداء هم أطفال تعرضوا للقصف والحرق."

بدوره، قال بسام جبر، مدير وزارة التربية في بيت لحم: "اليوم، في الحادي عشر من نوفمبر، الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وبالتعاون مع الجهات المختلفة، نظمنا هذا الاجتماع مع طلاب مدارس بيت لحم لنقول للعالم: كفى من الحروب ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. كفى من الإبادة المفروضة على الفلسطينيين في غزة."

وأضاف مدير مكتب وزارة التربية في بيت لحم أن العالم يجب أن يحمي أطفال فلسطين حتى يتمكنوا من العيش في سلام وحرية واستقلال كما طالب جبر القمم العربية والإسلامية التي تعقد اليوم بالعمل على وقف الحرب وحماية الشعب الفلسطيني."

من ناحيتهم أكد الزعماء الدينيون الإسلاميون والمسيحيون في خطاباتهم أنهم يأملون أن يكون رمزية كنيسة المهد نقطة لتقديم رسالة المظلومين للعالم على نطاق واسع."

وقال الاب عيسى ثلجية كاهن كنيسة الروم الارثوذوكس في بيت لحم "لا يوجد شيء أجمل من أن تنطلق هذه الرسالة من أمام كنيسة المهد في بيت لحم"، التي تمثل مكان ميلاد السيد المسيح.

وأضاف في حديثه مع شبكة PNN: "نحن نعلم أن العالم كله يعترف بأن ميلاد يسوع المسيح كان هنا في بيت لحم وفلسطين. رسالته كانت تحمل السلام والمحبة والحرية للعالم بأسره.

اليوم، رسالة بيت لحم هي أن يجب علينا وقف الحرب والدمار وتأكيد أن الأطفال الفلسطينيين بحاجة إلى الحرية والسلام.

“على الرغم من شعورهم بالظلم، والشعور بالهجران من قبل العالم وتعرضهم لضربات صاروخية إسرائيلية، يناشد أطفال بيت لحم ضمير العالم بالتدخل لوقف الحرب الإبادية التي تقوم بها إسرائيل. إسرائيل التي قتلت أطفالًا في التاريخ المسيحي لاستهداف المسيح، هي التي تقتل أطفال غزة اليوم لاستهداف أحفاده.”













































































