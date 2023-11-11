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الملك وولي العهد البحريني يبحثان جهود إنهاء المأساة الإنسانية في غزة

11/11/2023 9:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، لإنهاء المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الأبرياء في القطاع.


وتم التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية حول غزة في الرياض بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية تكثيف الجهود العربية والإسلامية والتحرك مع الدول الفاعلة لوقف الحرب، والعمل من أجل استدامة إدخال المساعدات الطبية والإغاثية.


وتناول اللقاء الآثار الكارثية للحرب، إذ أكد جلالة الملك أن الأمن والاستقرار لن يتحققا من خلال الحلول العسكرية والأمنية، بل بحل سياسي يعيد للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم الكاملة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق لولي عهد مملكة البحرين.


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