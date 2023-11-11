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كتائب القسام تستهدف 3 آليات إسرائيلية بشمال غرب غزة

11/11/2023 9:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إنها استهدفت 3 آليات إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذائف الياسين 105.


وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق اليوم استهداف منزل يتحصن فيه جنود إسرائيليون، فضلا عن تفجير آليات في كافة محاور تقدم الجيش الإسرائيلي بغزة.


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