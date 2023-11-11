كتائب القسام تستهدف 3 آليات إسرائيلية بشمال غرب غزة

كتائب القسام تستهدف 3 آليات إسرائيلية بشمال غرب غزة
التاريخ
11/11/2023 9:12:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إنها استهدفت 3 آليات إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذائف الياسين 105.
وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق اليوم استهداف منزل يتحصن فيه جنود إسرائيليون، فضلا عن تفجير آليات في كافة محاور تقدم الجيش الإسرائيلي بغزة.
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