رئيس قسم الجراحة بمستشفى الشفاء: نجد أنفسنا مضطرين للمفاضلة بين جريح وآخر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس قسم الجراحة بمستشفى الشفاء، أحمد أبو ندى، إن الوضع مأساوي في المستشفى وعشرات الأطفال معرضون للوفاة.



وأضاف أبو ندى خلال تصريحات صحفية أن الكهرباء والماء منقطعان في المستشفى ولدينا 600 مريض.



وتابع "نجد أنفسنا مضطرين للمفاضلة بين جريح وآخر حسب شدة الإصابة وأطباؤنا سيحتاجون إلى رعاية نفسية بعد انتهاء الحرب لهول ما رأوه."



ونوه أنه في بعض الأحيان نضطر لترك بعض الجرحى لمصيرهم قائلا "ما يجري وصمة عار لجميع المؤسسات الطبية والصحية الدولية."



وأكد أنهم يسمعون أصوات مختلف صنوف الأسلحة من داخل أروقة المستشفى.

وختم "لا اتصالات لدينا ولا نعرف ما يدور خارج المستشفى ولم أر أي سيارة تابعة للصليب الأحمر في محيط المستشفى."

