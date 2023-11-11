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أردوغان: من يسكت على الظلم الواقع في غزة شريك فيه

11/11/2023 8:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي.


وأضاف أردوغان خلال كلمته في القمة العربية "رأينا أمهات يحضن أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام."


وأشار أن إسرائيل تحاول أن تنتقم لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء منوها أن 73% ممن استشهدوا في غزة والضفة من النساء والأطفال وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها.


ولفت أن الدول الغربية لم تدع حتى لوقف إطلاق النار قائلا "من يسكت على الظلم شريك فيه على قدر المساواة."


وأكد أن الولايات المتحدة والغرب يدعيان حقوق الإنسان لكنهما للأسف نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل.


وتابع "يجب أن تستمر المساعدات الإنسانية دون توقف وأن يتم إيصال الوقود إلى المستشفيات وغزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية تشبه جهنم ويجب أن نبذل جهودا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها."


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