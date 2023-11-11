أردوغان: من يسكت على الظلم الواقع في غزة شريك فيه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي.
وأضاف أردوغان خلال كلمته في القمة العربية "رأينا أمهات يحضن أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام."
وأشار أن إسرائيل تحاول أن تنتقم لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء منوها أن 73% ممن استشهدوا في غزة والضفة من النساء والأطفال وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها.
ولفت أن الدول الغربية لم تدع حتى لوقف إطلاق النار قائلا "من يسكت على الظلم شريك فيه على قدر المساواة."
وأكد أن الولايات المتحدة والغرب يدعيان حقوق الإنسان لكنهما للأسف نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل.
وتابع "يجب أن تستمر المساعدات الإنسانية دون توقف وأن يتم إيصال الوقود إلى المستشفيات وغزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية تشبه جهنم ويجب أن نبذل جهودا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها."
MENAFN11112023000208011052ID1107410831
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.