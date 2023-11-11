الرئيس الإندونيسي: نطالب بدخول لجان تحقيق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

الرئيس الإندونيسي: نطالب بدخول لجان تحقيق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
التاريخ
11/11/2023 8:11:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب الرئيس الاندونيسي خلال القمة العربية الاسلامية في الرياض بدخول لجان تحقيق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واضاف الرئيس الاندونيسي :" على منظمة التعاون الإسلامي الاستمرار بالدفع باتجاه حوار لاستئناف محادثات السلام"
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