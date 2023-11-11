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المقاومة تستهدف موقع عسكري تابع لجيش الاحتلال

11/11/2023 8:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "سرايا القدس" انها قصفت تحشدات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في محيط موقع مارس العسكري برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واكدت سرايا القدس في وقت مسبق ان مقاتلوها يخوضون اشتباكات عنيفة في منطقة تل الهوى ومخيم الشاطئ ويوقعون إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو.


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