المقاومة تستهدف موقع عسكري تابع لجيش الاحتلال
التاريخ
11/11/2023 8:11:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "سرايا القدس" انها قصفت تحشدات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في محيط موقع مارس العسكري برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل.
واكدت سرايا القدس في وقت مسبق ان مقاتلوها يخوضون اشتباكات عنيفة في منطقة تل الهوى ومخيم الشاطئ ويوقعون إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو.
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