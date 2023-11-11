الرئيس الإيراني: نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا وحاسما بشأن فلسطين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إننا نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا وحاسما بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.



وأضاف رئيسي خلال كلمته في القمة العربية "نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني".



وتابع " اليوم يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى والتظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب."



وأشار أن غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له منوها أن الكيان الصهيوني ينتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة.



وقال " لدينا مسؤولية أمام الله تجاه ما يحدث في غزة وعلى الجميع اليوم أن يحددوا في أي صف يقفون."



وأكد أن الولايات المتحدة شريكة مع إسرائيل في جرائمها وأنها تفضل الكيان الصهيوني على حياة آلاف المظلومين.

وختم" إذا لم يسفر اجتماعنا اليوم عن اتخاذ خطوات سيؤدي ذلك إلى خيبة أمل لدى الشعوب الإسلامية"