الرئيس الإيراني: نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا وحاسما بشأن فلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إننا نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا وحاسما بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف رئيسي خلال كلمته في القمة العربية "نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني".
وتابع " اليوم يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى والتظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب."
وأشار أن غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له منوها أن الكيان الصهيوني ينتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة.
وقال " لدينا مسؤولية أمام الله تجاه ما يحدث في غزة وعلى الجميع اليوم أن يحددوا في أي صف يقفون."
وأكد أن الولايات المتحدة شريكة مع إسرائيل في جرائمها وأنها تفضل الكيان الصهيوني على حياة آلاف المظلومين.
وختم" إذا لم يسفر اجتماعنا اليوم عن اتخاذ خطوات سيؤدي ذلك إلى خيبة أمل لدى الشعوب الإسلامية"
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