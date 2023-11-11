أمير قطر: المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر

MENAFN - Al Wakeel News)قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة العربية الإسلامية، إن المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية.



وأضاف: "ما يحدث في غزة يشكل خطرًا على كافة المستويات، نسأل إلى متى يظل المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي "



واكمل أمير قطر: "من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنًا في القرن الحادي والعشرين ، النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات"

ودان بأشد العبارات استهداف المنشآت الصحية وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة. وطالب الأمم المتحدة بإيفاد فريق تحقيق دولي في قصف المستشفيات :"لا يجب أن نبقى عند حدود الشجب والإنكار بل علينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف العدوان".



وطالب ايضا بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات دون عوائق أو شروط.



وقال أمير قطر: "نأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل."

واضاف أن موقف بلاده ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.



واكد ان الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس السلام وفقًا للقرارات الدولية.

