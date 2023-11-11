كتائب القسام تقصف بئر السبع المحتلة

كتائب القسام تقصف بئر السبع المحتلة
التاريخ
11/11/2023 8:11:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.
وأفادت الكتائب سابقا أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية ويفجرون آليات "العدو" في كل محاور ونقاط تقدمه في غزة.
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