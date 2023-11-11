ولي العهد الكويتي: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إن جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.



وأضاف الصباح خلال كلمته في القمة العربية أن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.



وأشار أن هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.



وأكد أن أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا.

