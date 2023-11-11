Saturday, 11 November 2023 04:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد الكويتي: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره

11/11/2023 8:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إن جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.


وأضاف الصباح خلال كلمته في القمة العربية أن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.


وأشار أن هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.


وأكد أن أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا.


MENAFN11112023000208011052ID1107410823

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث