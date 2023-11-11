ولي العهد الكويتي: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إن جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.
وأضاف الصباح خلال كلمته في القمة العربية أن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.
وأشار أن هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.
وأكد أن أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا.
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